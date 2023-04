Da CEO di una piccola azienda conosco bene e vivo in prima persona i timori, le frustrazioni e i bisogni di chi dirige un’impresa oggi: la necessità di risparmiare tempo e denaro, l’esigenza di competere sul mercato in modo solido, la paura di fare investimenti sbagliati, l’incertezza dei risultati, la sfiducia nel futuro.

Nella mia esperienza in Webeing.net, però, ho imparato che ogni paura e ogni bisogno possono condurci verso nuove opportunità, magari con l’aiuto di persone che sanno guidarci nella giusta direzione.

Durante la mia carriera ho sperimentato un forte sollievo quando consulenti ed esperti mi hanno aperto le porte a nuove strade, che ho poi percorso insieme a tutta la mia squadra di collaboratori, facendo formazione costante. Mi sono affidato a persone che hanno saputo trasmettermi nuovi metodi, ideali per la mia azienda.

Sostenibilità: l’ottimizzazione delle risorse è cruciale per una Pmi che vuole continuare a navigare sul mercato

Sostenibilità: una parola forse sin troppo utilizzata e spesso tenuta in considerazione solo per le tematiche ambientali. Tuttavia, sostenibilità vuol dire, in soldoni, la capacità di un progetto o di un’azione di impattare in modo positivo su una realtà.

Questo deve avvenire senza consumarne in modo spropositato le risorse e, anzi, ponendo le basi perché l’impatto positivo possa propagarsi nel futuro senza richiedere troppi sforzi all’azienda.

Come fare, allora, per sviluppare una strategia di marketing che sappia far cambiare il passo all’impresa in modo sostenibile? Il mio consiglio è: innoviamo i processi; non affidiamoci al “si è sempre fatto così” ma proviamo a cambiare affidandoci a modalità nuove di analizzare il presente e pianificare il futuro. Evitiamo di navigare “a vista”, perdendo ogni volta troppo tempo e troppi soldi. Cambiamo percorso, chissà che non ci vada bene!

Risorse limitate in termini di tempo e denaro? Cerchiamo soluzioni che possano garantirci rapidità e poco sforzo economico. In Webeing.net, ad esempio, abbiamo sviluppato un nuovo framework che unisce pratiche di Design Thinking e competenze nell’analisi dei dati: si chiama Marketing Sprint e consente di pianificare e prototipare una strategia di marketing completa in sole 4 sessioni, senza chiedere ai nostri clienti un occhio della testa.

Un modello che permette di risparmiare tempo e costi, pensato da Webeing.net per imprenditori, imprenditrici e manager che vogliono sperimentare nuove rotte

Nasciamo esploratori e come tali dobbiamo agire, soprattutto se siamo imprenditori, imprenditrici o manager d’impresa. In Webeing.net lo facciamo: cavalchiamo il cambiamento per migliorare ogni giorno un tassello della nostra attività. Per questo mi sento di consigliare questo approccio a tutti coloro che sentono l’esigenza di trasformare, in tutto o in parte, la propria impresa.

Tornando al Marketing Sprint, vorrei spiegare cosa mi ha condotto a realizzarlo e cosa mi porta a consigliare questo tipo di azioni. Parlando con i miei clienti, in questi anni, mi sono accorto che spesso facevano grandi investimenti per mettere in piedi una serie di azioni senza fare previsioni di risultati e, soprattutto senza avere dati di partenza su cui basarsi. Finiva così che impiegavano tanto tempo per buttarsi in iniziative di marketing estemporanee, perdendo molte risorse economiche, rischiando di guadagnarci poco o nulla in termini di ROI.

In Webeing.net siamo fan del Design Thinking: grazie a tecniche di progettazione innovative e smart, riusciamo a prendere decisioni, fare analisi e pianificare strategie in modo efficace, collaborativo, pro-attivo, facilitando l’emersione dei dati in modo rapido e chiaro, così da prendere decisioni in modo più semplice e più in linea con i dati ottenuti.

Abbiamo unito l’amore per il Design Thinking, quello per le analisi e per i dati, e il piacere di lavorare fianco a fianco con i nostri clienti: abbiamo dato vita al metodo Marketing Sprint. Lo facciamo in 4 sessioni collaborando con i nostri clienti, progettando insieme strategie condivise basate su dati reali, prototibabili e corroborate da una previsione di risultati attendibili. Disegniamo una vera e propria mappa, rispondendo alle esigenze di professionisti che vogliono sperimentare nuovi percorsi per puntare a nuovi orizzonti.

Se si ha chiara la rotta e si decide il mezzo ideale per raggiungere l’orizzonte, il futuro dell’azienda non avrà più incertezze

Prima di investire, secondo la mia esperienza, è necessario prevedere azioni di marketing basate su una strategia ben progettata. Questo vuol dire:

studiare la strategia per definire obiettivi chiari e specifici;

chiari e specifici; prevedere risultati raggiungibili e misurabili;

raggiungibili e misurabili; conoscere meglio i clienti attuali e potenziali;

attuali e potenziali; ideare azioni in linea con i bisogni e i valori della clientela;

della clientela; analizzare il mercato nel dettaglio, comprendendone le dinamiche e conoscendo i competitor;

nel dettaglio, comprendendone le dinamiche e conoscendo i competitor; se necessario, ricostruire l’identità del brand per garantirgli riconoscibilità e solidità.

L’obiettivo è raggiungere una piena consapevolezza di diversi aspetti:

chi è oggi la nostra azienda;

dove vuole andare e perché;

con chi si deve misurare;

qual è il suo mercato;

quali risultati effettivamente è in grado di raggiungere.

Se si hanno queste conoscenze, allora si può pianificare una roadmap di azioni strategiche in grado di portare la propria azienda in Direzione Orizzonte, vivendo una navigazione tranquilla basata su rotte ben definite, senza brutte sorprese. Affidandosi a guide competenti, che sappiano affrontare ogni tappa con coraggio e determinazione.

A presto,

Enrico Corinti – CEO Webeing.net

Rubrica pubbliredazionale a cura di Webeing.net