Foto e video a cura di Mauro Vannini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è riunita stamattina l’assemblea del Consiglio Comunale alle ore 9.

Ore 09, 03 Inizio dri lavori, si procede con l’appello

Ore 09,05 Ufficializzato il passaggio dei Consiglieri Luciana Barlocci e Simone De Vecchis in minoranza. Comunicato il nuovo Capogruppo del Gruppo misto

Ore 09,13 Discorso introduttivo del sindaco. “Durante la campagna elettorale ci siamo incontrati, noi candidatisindaci presso “Mare Bunazze” e sottoscrivemmo, la bozza di Marcozzi. Sono stato eletto ed alla fine mi sono dovuto prendere la responsabilità di portare a termine il progetto. La nostra città vive di Turismo, e dobbiamo pensare alla città del futuro. I soldi del PNRR che avevamo a disposizione erano pochi, sinceramente, ed abbiamo dovuto fare delle scelte”

0re 09,32 Intervento di Guido Canali da remoto “L’intenzione è quella di fare un parco fruibile dai cittadini; un luogo dove la gente si incontra; non si evita. Sarà un Parco cittadino con un area museale dedicata al racconto ed alla storia del Ballarin, per chi non la conosce”.

Ore 09.55 Il pubblico rumoreggia in aula consiliare: “Una cosa dovevate fare, salvare la Curva Sud. E’ una vergogna. Avete solo buttato i soldi”.

ORE 10.00 Si chiede a Canali di rimandare l’intervento al prossimo Consiglio comunale, viste le difficoltà nell’esporre il progetto da remoto.

ORE 10.05 Luciana Barlocci, Gruppo Misto: “Noi come minoranza abbiamo richiesto questo Consiglio comunale aperto. Cerchiamo risposte da mesi che non arrivano. Il Sindaco lavora senza comunicare niente a nessuno, il 19 novembre il professor Canali è stato in città e ha presentato Il progetto della rigenerazione urbana del Ballarin: siamo stati costretti a chiedere questo consiglio aperto, i cittadini devono sapere. Il progetto su cui si sta lavorando, è completamente diverso da quello che è stato presentato alla città il 19 novembre. E’ ora che emerga la trasparenza della maggioranza, dovete raccontare alla città cosa avete intenzione di fare, perchè qui ancora nessuno lo ha capito”.

ORE 10.15 Piergiorgio Giorgi, PD: “Il sindaco con questo progetto ha risvegliato gli animi della città. Peccato che le persone che sono qui vogliono contestare, penso che se ne renda conto. State rischiando la faccia. Questo è un progetto che non si regge in piedi, non tiene conto neanche del piano regolatore del porto”.

ORE 10.20 La consigliera Annalisa Marchegiani: “L’area del Ballarin è un’area strategica. L’intera vicenda andava gestita con maggiore esperienza e rispetto, invece qui c’è una situazione grottesca. Si è passato dalla precedente amministrazione che puntava a mantenere la storia e a preservare la memoria della Samb, all’attuale amministrazione che ha portato in pompa magna il progetto di Canali. Ad oggi la gradinata è scomparsa, senza alcuna condivisione. E’ un altro progetto rispetto a quello che in commissione lavori pubblici era emerso. La gradinata Sud, è memoria di una storia che voi state distruggendo”.

ORE 10.35 Simone De Vecchis: “E’ evidente che sul Ballarin ci fossero più visioni. In campagna elettorale abbiamo sposato l’idea di Marcozzi, firmando per portare avanti quell’impegno di un parco inclusivo sul mare. Il problema è il metodo con cui è stata portata avanti questa sfida. L’amministrazione non ha ascoltato i cittadini, non ha fatto assemblee pubbliche, si è nascosto dietro il nome di un professionista ammirato in tutto il mondo. Nessuno contesta l’architetto Canali, ma contestiamo il come ci si è arrivati. Non è stato dato un indirizzo a Canali, gli è stato semplicemente detto “fai ciò che vuoi”, il problema è che i soldi sono della città”.

ORE 10.45 La consigliera di minoranza Aurora Bottiglieri: “Il problema principale è la mancata trasparenza dell’amministrazione, ci fornite un piatto pronto dove è impossibile intervenire e che dobbiamo sorbirci per forza. Non c’è ancora un progetto sulla viabilità, che a mio avviso andava fatto prima della rigenerazione urbana. Non è un progetto completo, è un mezzo progetto perchè i soldi non bastano”.

ORE 10.55 Michele Palmiero, del comitato “Ballarin – La Fossa dei Leoni”: “Al posto delle nostre idee, veniamo a sapere che oggi ci sarà un salotto urbano. Ci avete detto che venendo da Nord non era bello vedere la Curva Sud del Ballarin: è meglio vedere il fotovoltaico? Potevate dircelo subito che avevate deciso di abbatterla, anzichè mettere in piedi tutti questi incontri che poi si sono rivelati inutili. Gli studi di fattibilità sulla Curva Sud dovevano essere fatti prima degli incontri di novembre, ma con la scusa dei tempi stretti avete fatto ciò che volete senza ascoltare i cittadini e i comitati”.

ORE 11.00 Il consigliere Andrea Traini: “L’amministrazione si è celata dietro il nome dello stimato architetto Canali per evitare di ascoltare il volere dei cittadini, dandogli carta bianca. Le commissioni e i consigli aperti sono stati chiesti dall’opposizione, mi chiedo dunque se non fosse stato per noi, quando la cittadinanza sarebbe venuta a sapere dell’abbattimento della Curva Sud”.

ORE 11..05 Daniele Primavera, Nos: “Oltre all’incapacità, qui sembra emergere la cattiva fede. Sul tema della viabilità non siete stati chiari. Se non è la maggioranza a dare le linee direttive, chi lo deve fare? Canali è un professionista che merita rispetto, ma gli è stato chiesto di fare una sintesi che non era in grado di fare. Serviva una scelta politica, altrimenti cosa votiamo a fare i nostri esponenti che ci rappresentano”?

ORE 11.25 Il consigliere Marinangeli del centrodestra: “Questa amministrazione non ha nulla di Sambenedettese, vuole cancellare la storia. Il nocciolo del Ballarin è la curva e la sua storia. Tutti vogliamo un’entrata bella alla porta Nord della città, ma la storia va preservata. Come fa una struttura costruita nel 1974 a non essere agibile. Passerete alla storia come l’amministrazione che ha buttato giù la memoria della Samb, da cittadino prima ancora che da consigliere mi sento tradito”.

ORE 11.35 Il consigliere Paolo Canducci: “L’amministrazione, non sapendo mettere pace tra le varie anime della maggioranza, ha chiamato Canali mettendolo addirittura in ridicolo. Ci vuole una visione politica, i civici quando vengono eletti devono fare delle scelte, non affidarsi a un architetto, per quanto competente sia. Non è stato mai fatto nemmeno un incontro col comune di Grottammare, non c’è dialogo politico. Ci auguriamo che i fondi non vadano persi e che non facciate danni che vadano oltre il vostro mandato, che ci auguriamo duri poco”.

ORE 11.43 Il consigliere Pasqualino Piunti: “Oggi è emerso che l’amministrazione ritiene che i problemi di sviluppo su turismo, cultura, rigenerazione urbana sono tutti legati alla Curva Sud del Ballarin. Se non viene demolita la Curva Sud la città non cresce. Ecco l’assurdità che abbiamo sentito oggi. La nostra amministrazione lo ha riaperto in memoria delle vittime del rogo, a 40 anni di distanza. Siamo stati i primi a riaprirlo per eventi e concerti. L’attuale giunta avrebbe solo dovuto continuare su questa linea, invece ha distrutto un patrimonio con grande irresponsabilità”.

ORE 11.50 Maurizio Simonato, glorioso ex calciatore della Samb: “Voglio ricordare solo una frase che mi ha detto un amico giornalista pochi giorni fa, riferendosi a me: “Lei è qui da 50 anni, Canali complessivamente sarà stato a San Benedetto due o tre ore”. Tutto qui, concludo”.

ORE 11.52 Giorgio De Vecchis: “Chiamare l’archistar è stato un gesto egoista e presuntuoso del Sindaco, che voleva lasciare il segno sulla città, ma evidentemente non la conosce bene. Avremmo dovuto avere tempo fa uno studio di fattibilità, mentre ancora oggi abbiamo un progettino senza sapere se basteranno i soldi. Avete fatto contratti funambolici e inapplicabili senza un crono programma. Prima ci chiedete una mano, poi ci negate di vedere gli atti. La città vi sta chiedendo di andare a casa”.

ORE 12.14 L’assessore Bruno Gabrielli: “Canducci ha ricordato che nel 2013 ho partecipato al corteo che diceva che la storia non si demolisce. Per me il progetto che doveva essere fatto era quello che firmarono più di 3mila cittadini. Chiedo all’amministrazione Piunti cosa è stato fatto di quel progetto, siete stati voi a demolire la storia abbattendo la tribuna. Non devo rendere conto a nessuno di essere sambenedettese”.

ORE 12.20 Il vice sindaco Capriotti: “Il 60% di questa città vuole l’abbattimento della Curva Sud. Questa aula non è un’arena, oggi è successo qualcosa di indecoroso. Il progetto è in fase preliminare, condivido la preoccupazione dei consiglieri di opposizione di perdere i finanziamenti ma stiamo lavorando per attuarli”.

ORE 12.35 Eliseo Pellicciotti: “Io ho vissuto la tragedia del Ballarin, avevo 10 anni. Adele Piangiarelli è una donna morta nel silenzio due anni fa, che ci ha rimesso le gambe per salvare il proprio figlio, facendosi 6 mesi di ospedale. Qui nessuno la conosce, voi parlate di memoria vi riempite la bocca con la passione, ma per anni non avete fatto nulla”.

ORE 12.45 La chiusura del Sindaco Antonio Spazzafumo: “Con l’architetto Canali ci ho parlato una mattinata intera della città di San Benedetto del Tronto, raccontandogli tutto sulla città. Gli ho anche chiesto però di guardare lontano. Nel momento in cui la Curva deve essere abbattuta, gli ho chiesto un’area dove poter ricordare gli atleti che hanno portato in alto il nome della Samb e l’architetto mi ha ascoltato. La scelta di non mantenere la Curva è stata sofferta, ma a fronte di dati che ci sconsigliavano di mantenerla in piedi abbiamo dovuto prendere questa decisione. A mio avviso è un bellissimo progetto, vi chiedo di avere fiducia”.