SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano ad arrivare in redazione segnalazioni di degrado, da parte dei cittadini. Trascuratezze nella manutenzione sia ordinaria sia straordinaria che negli anni rendono le nostre strade ed i nostri marciapiedi, dissestati un po’ ovunque, senza risparmiare il centro. Pubblichiamo volentieri il filmato inviato da una nostra lettrice, inciampata in una buca, fortunatamente senza conseguenze.

“Andare a spasso per San Benedetto con il mio cane, ma non è possibile camminare – denuncia la signora – Ci troviamo vicino al comune di San Benedetto, non è che che siamo in cima alla montagna. Ecco qua, guardate i marciapiedi uno deve stare attento, soprattutto la sera se non si guarda a terra. E’ uno scandalo. Non so se è una cosa comunale, ma signor Sindaco di San Benedetto è di fronte a casa sua; lei gestisce questa città non può intervenire un attimo? Mi rivolgo a lei signor sindaco che è il primo cittadino. Quando è ora di votazioni siete tutti bravi a promettere, però vediamo poco. Sinceramente paghiamo le tasse, paghiamo la spazzatura, paghiamo i giardinieri paghiamo per i bidoni sempre tutti sporchi. Ecco questo è di fronte alla sua casa signor sindaco. Questo è uno schifo. Dopo di questo non c’è più niente da dire aspetto solo che interveniate”.

Con molta probabilità, parte dell’area dovrebbe essere pubblica e parte privata, ma sono comunque aree di transito pubblico e necessariamente devono essere manutenute.

Queste sono le contraddizioni di una città dove si abbattono simboli, (magari pagando architetti famosi con i soldi intercettati dalle amministrazioni precedenti), si deturpa il panorama abbattendo piante tutelate dalla soprintendenza, si lascia fare ai privati scempio nei centri storici, perché “ai privati non si può dire niente”, ma si conservano con caparbietà strade dissestate e marciapiedi sconquassati.