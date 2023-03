SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento mercoledì 30 marzo al pub Old Spirit di San Benedetto del Tronto per la quinta tappa di “Giochi a Tavola” che si confronta per la prima volta con la degustazione di birra artigianale. Ospiti della serata tre birrifici marchigiani che hanno ricevuto a livello nazionale importanti riconoscimenti: Birrificio Babylon (medaglia di bronzo come migliore Birra dell’Anno 2023 per Unionbirrai), Birrificio Mukkeller (Vincitore di Birrificio dell’anno 2022 per Unionbirrai) e Menoamara (birrificio simbolo del mare sambenedettese).

“Giochi a Tavola” è il format di cena degustazione ideato da Laura Di Pietrantonio (Charme Italia) in risposta al bando regionale Marche dalla Vigna alla tavola, la sua novità sta in un approccio esperienziale alle degustazione che si effettua attraverso il gioco. Durante le serate gli ospiti si sfidano in prove sensoriali finalizzate a potenziare la cultura enogastronomica del territorio e la loro capacità di degustazione, con l’aiuto dei produttori e ed esperti.

“Finalmente si parla anche di birra nel ricco panorama dell’enoturismo marchigiano. Abbiamo grandi eccellenze in Regione e sono fiera che molte di loro siano parte della nostra serata al pub Old Spirit” – afferma Laura Di Pietrantonio organizzatrice del format Giochi a Tavola – “modulare il nostro gioco sensoriale sulla birra è stato possibile anche grazie all’aiuto dei birrai e di Pier Giorgio Trionfi, publican di grande esperienza”

Il menu della serata racconta le eccellenze del territorio con un’ottima selezione di prodotti che caretterizza sempre la cucina del pub: olio extravergine di qualità, miele locale, olive ripiene Dop, carne di manzo marchigiano etc…

Prossimi appuntamenti Marche&Wine Giochi a Tavola di aprile:

14 Aprile Ristorante Anita, Cupra Marittima

20 Aprile Degusteria del Gigante, San Benedetto del Tronto

Informazioni e prenotazioni: 333 2722246