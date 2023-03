SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tre interventi di efficientamento energetico di altrettanti edifici comunali sono stati interamente finanziati dallo Stato grazie al progetto C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità Energetica promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE nell’ambito del Programma Operativo Nazionale.

In risposta al relativo bando ministeriale, nelle scorse settimane l’Amministrazione comunale aveva presentato domanda di finanziamento di interventi di sostenibilità energetica per la scuola dell’infanzia “Togliatti”, la scuola secondaria inferiore “Cappella” e la sede comunale di viale De Gasperi per un importo complessivo di € 423.950,00.

Ieri 22 marzo è arrivata la comunicazione ufficiale di ammissione al finanziamento dei 3 progetti: alla scuola di via Togliatti sono stati assegnati € 147.742,00 per il relamping (ovvero la sostituzione dell’illuminazione tradizionale con apparecchi LED di ultima generazione a basso consumo), la realizzazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione degli infissi.

Per la scuola “Cappella” ci sono € 95.038,00 per il relamping e un impianto fotovoltaico mentre per il Municipio sono stati stanziati € 181.170 per il relamping.

“Dopo i fondi PNRR intercettati per l’efficientamento energetico del teatro comunale “Concordia”, ora è la volta del Comune e di queste due scuole – ha spiegato l’assessore al bilancio Domenico Pellei presentando l’iniziativa – sarà possibile ottenere una riduzione dei consumi energetici dei tre edifici per 1.166.344,57 kwh complessivi che corrispondono a 100,287 TeP (tonnellate di petrolio) risparmiate ogni anno e, all’incirca, una riduzione di emissione di CO2 pari a 758 tonnellate”.

“La scelta di questi tre edifici è stata ponderata – ha aggiunto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e ambiente Antonio Capriotti – volevamo individuare realtà che fossero energeticamente autosostenibili e la scelta è caduta su strutture in cui l’energia viene utilizzata soprattutto nelle ore diurne. È in fase di preparazione un’ulteriore richiesta di contributo a fondo perduto, nell’ambito dello stesso programma, per l’efficientamento energetico del polo scolastico “Marchegiani” di via Impastato per circa 260.000 euro”.