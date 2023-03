SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sfida al “Riviera delle Palme” per la Samb che affronterà la Vastese domenica 19 marzo alle ore 14.30 a porte chiuse.

Lo scorso anno gli abruzzesi hanno partecipato al Campionato di Serie D Girone F ed hanno concluso al quinto posto con 53 punti. Inoltre la formazione, che era allenata da mister D’Adderio, ha partecipato ai play-off dove è stata sconfitta dal Trastevere per 4-0. Decisero i gol degli ex rossoblu Crescenzo e Fioretti, Lapenna e Santilli.

Nel campionato in corso la formazione dell’attuale allenatore Cornacchini, subentrato all’esonerato Lucarelli, è posizionata al terz’ultimo posto a 26 punti con 3 punti in più sul Notaresco in zona retrocessione.

I risultati ottenuti fino ad oggi sono i seguenti: 5 vittorie, 11 pareggi e sono 11 le sconfitte incassate giunti alla 28^ giornata.

Sono 31 i gol segnati e 37 quelli subiti e con queste statistiche la Vastese è la peggior difesa del girone. Inoltre i biancorossi in trasferta hanno raccolto 5 punti con i pareggi contro Tolentino, Avezzano, Termoli, Chieti e Trastevere, di fatto senza mai vincere.

Giocatori da tenere d’occhio: Antonio Di Nardo, attaccante classe 1998, che sta ben figurando con la maglia della Vastese con la quale ha messo a segno 10 gol e due assist. La punta è cresciuta nella Primavera del Latina e della Sampdoria e nell’arco della sua carriera ha indossato anche le maglie dell’Arezzo, Vis Pesaro e Lucchese. In Serie C, però, non ha moltissimo spazio e decide nella stagione 2021-2022 di scendere in Serie D dove realizza 12 gol in 36 partite.

Una sfida che i rossoblu devono assolutamente vincere per dare continuità alla bella vittoria rotonda contro il Roma City e per allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out.