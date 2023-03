SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 10 al 12 marzo al Pala-Indoor di Ancona si sono tenuti i Campionati Italiani Federali Indoor Master su Pista.

I colori sambenedettesi dell’A.S.D. Atletica Avis San Benedetto sono stati rappresentati da due atleti locali Mascitti Rita e Pierantozzi Rolando.

Rolando Pierantozzi ha gareggiato sulla distanza dei 3000 metri con il tempo di 11.34.81 ottenendo un 12 posto a livello italiano.

Nella categoria Femminile (F55) Mascitti Rita ha corso sulle distane di mt 3000 – 1500 e 800 dando filo da torcere alle avversarie e ottenendo ben 3 medaglie d’argento finendo quindi in tutte e tre le gare sul podio italiano. “Ha corso con la solita grinta che la contraddistingue dopo tantissimi sacrifici in allenamento – dichiara il presidente Domenico Piunti – Rita ha una tenacia da vendere e lo ha dimostrato per l’ennesima volta ai campionati Italiani Master”.

Ha concluso i (3000 mt) in 11.45.51 – (1500 mt) in 5.32.45 – (800 mt) in 2.39.17

L’A.S.D. Atletica Avis, è la società organizzatrice dell’evento Mezza Maratona dei Fiori che si terrà il prossimo 16 aprile a San Benedetto del Tronto.