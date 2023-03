SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Partita abbastanza noiosa, senza grossi brividi da ambo le parti. Il Porto d’Ascoli, ben assestato in difesa, lascia ben pochi spazi all’avversario, al di là di qualche svarione che il Montegiorgio non riesce ad approfittare. Gli orange fanno girare palla e sfruttano le ripartenze, ma non concludono, la partita finisce a reti bianche.

Finori 6: Un paio di prese sicure e rilanci abbastanza precisi. Non ha avuto una vera occasione per farsi notare.



Pasqualini 6: Ben organizzato sulla sua fascia come sempre.



Sensi 5,5: Non sempre attento, ma la sua azione è comunque efficace.



Passalacqua 6: Chiude bene gli spazi agli avversari.



Zoboletti 6,5: Una sicurezza in campo, difende con decisione, ottimi i suoi spunti per lanciare la squadra in avanti.

Battista 6: Malgrado il suo incurabile individualismo, molte delle palle più pericolose partono dai suoi piedi.



Rossi 5: Inizia bene, ma a volte confusionario, pian piano scivola nell’irrilevanza. Forse soffre l’assenza di D’Alessandro.



Pietropaolo 5,5: Prestazione un po’ al di sotto dei suoi standard, è mancato qualcuno dei suoi spunti.



Napolano 6,5: In un ruolo inconsueto, crea molto volume di gioco. Con bordate in avanti ed assist pericolosi, ma anche a volte in copertura è il jolly della partita.



Buonavoglia 6,5: Un giocatore da tenere d’occhio per le sue giocate imprevedibili. Trova sempre gli spazi giusti. Sempre ostico per l’avversario.



Spagna 5: In avanti c’è ed è ben servito. Non trova la giocata vincente per andare a rete.



Dalla panchina

Verdesi 5,5: Si fa notare fin da subito, ma diviene invisibile altrettanto velocemente.



Petrini 5,5: Senza infamia e senza lode.



Parolisi, Evangelisti, D’Alessandro SV