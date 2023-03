SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il direttore generale del Porto d’Ascoli Traini ha così commentato il momento positivo degli orange.

“Contro il Senigallia è stata una vittoria di gruppo, la classifica parlava chiaro, loro sono secondi è stanno facendo un grande campionato. Ma il Porto d’Ascoli ha dimostrato che, anche su un campo pesante come quello di domenica ha saputo mettere in campo un’ottima tecnica ed organizzazione di gioco. Abbiamo lottato dal primo all’ultimo minuto e siamo felici di aver trovato 3 punti fondamentali che ci avvicinano al nostro obiettivo. Un plauso a Buonavoglia, ragazzo giovane che è riuscito a sbloccarsi e sta migliorando partita dopo partita. Battista? Lui sa che sia se parte titolare sia se subentra deve dare il massimo ed è quello che sta facendo. Le scelte del mister non si mettono in discussione, in questo momento c’è bisogno di tutti quanti, sia di chi gioca dall’inizio sia di chi gioca meno. Contro il Senigallia tutta la squadra ha dimostrato di essere forte e all’altezza. Samb? E’ la partita differente da tutte le altre, affrontarla è sempre un orgoglio per noi, mi auguro che sia una festa. Noi ci arriviamo con la consapevolezza di essere sulla giusta strada, conosciamo i valori della Samb ma daremo il massimo. Sulla zona playout ora abbiamo 11 punti e questo è un dato importantissimo. E’ fondamentale tenere a distanza la zona calda, manca ancora qualche punticino per parlare di salvezza aritmetica. Anche se, arrivati a questo punto, il quinto posto ce lo vorremmo tenere stretti”.