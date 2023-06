SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Rivoluzione“: questa è la parola chiave del calciomercato estivo appena iniziato.

Il progetto ambizioso di Vittorio Massi, sta portando da un lato a colpi in entrata, vedi Danilo Alessandro (qui l’articolo) ma dall’altro anche a parecchi nomi in uscita.

Della San Benedetto Calcio, non farà infatti parte il blocco di giocatori che da almeno tre anni a questa parte, ha trascinato il Porto d’Ascoli dall’Eccellenza alla Serie D ed alle due salvezze tra i dilettanti.

Calciatori come Napolano, D’Alessandro, Sensi, Pasqualini, Testa, Spagna, Passalacqua, Rossi e parte degli under, sono svincolati in cerca di una nuova sistemazione per il prossimo campionato.

Volti noti, con esperienza nella categoria e tanta voglia di dire ancora la loro, che possono far gola a diversi club.

Parte del pacchetto arretrato formato da Matteo Sensi (centrale di difesa classe ’88), Marco Passalacqua (difensore classe ’97) e Lorenzo Pasqualini (terzino sinistro di spinta e copertura classe ’89) hanno dato vita, insieme ad Andrea Testa tra i pali, ad una delle difese meno perforate in Italia in tutta la Serie D (la seconda del girone F quest’anno dietro solo alla capolista Pineto). Sono, in questo momento della stagione, tutti in cerca di nuove motivazioni.

Anche il centrocampista Matteo D’Alessandro (ex tra le altre di Reggiana, Reggina e Torres) che ha rappresentato un punto fermo della mediana di mister Ciampelli, abbinando sempre fisicità e tecnica, ha voglia di dire ancora la sua e di affrontare nuove sfide. Altro profilo interessante e attualmente svincolato, è Luca Rossi, mezzala da 60 presenze e 3 gol nelle due stagioni di Serie D.

Nel reparto offensivo, spiccano i nomi di Giordano Napolano e Stefano Spagna. Il primo ha trascinato il Porto d’Ascoli da capitano nella storica cavalcata che è valsa la promozione, ritagliandosi un ruolo da protagonista a suon di gol e assist anche nei due anni in Serie D. Il secondo, Spagna, un attaccante con grande esperienza nella categoria, spesso determinante nel corso del suo anno e mezzo di permanenza nel Porto D’Ascoli. Per entrambi sembrerebbero esserci richieste in Eccellenza, ma potrebbero rappresentare profili interessanti anche nel massimo campionato dilettantistico.

Per quanto concerne il pacchetto under invece, sono in cerca di una sistemazione Francesco Petrini (terzino destro classe ’01), Davide Verdesi (esterno classe’02), Alessandro Finori (portiere ’02) ed Enrico Rovinelli (difensore ’02).

Tanti dunque i nomi che potranno essere al centro delle trattative di mercato estive.