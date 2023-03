SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È ormai alle porte la ripresa del servizio periodico di pulizia meccanizzata delle strade disposta dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Picenambiente spa.

Mercoledì primo marzo sarà il primo giorno di attività per il servizio che ritorna, a beneficio delle principali arterie cittadine, dopo anni di stop, per assicurare una più approfondita pulizia e innalzando così lo standard d’igiene e decoro. Da più parti infatti era giunta richiesta di riattivare la pulizia delle strade anche nei tratti normalmente non raggiungibili per la presenza delle auto parcheggiate e dove quindi rifiuti e polvere tendono ad accumularsi.

Si torna così ad usufruire di una prestazione di cui anni fa la città godeva ma che poi è rimasta sospeso per anni. Poiché essa richiede che le auto in sosta vengano spostate, in aggiunta all’attività di comunicazione svolta dal Comune, Picenambiente ha predisposto un’attività aggiuntiva che consiste nell’apposizione nelle vie di volta in volta interessate, ovviamente con debito anticipo, di una cartellonistica stradale mobile che avviserà della necessità di spostare le auto e che si aggiunge alla segnaletica di legge già installata.

Inoltre, nelle ore serali del giorno precedente a quello di passaggio della spazzatrice passerà un automezzo dotato di altoparlante che diffonderà un messaggio di avviso.

Ricordiamo che le operazioni si svolgeranno in tre fasce orarie, della durata di due ore ciascuna, a seconda delle zone (dalle 5 alle 7, dalle 7 alle 9 e dalle 8 alle 10) e che il calendario dettagliato degli interventi giorno per giorno, via per via, è consultabile sul sito istituzionale del Comune in questa pagina

Occorre tener presente che il servizio non sarà operativo nei giorni festivi.