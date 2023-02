ROMA – Intercettato dal nostro Valerio Fagioli, il procuratore Claudio Anellucci che ha proposto alla città di San Benedetto del Tronto una dichiarazione di intenti per l’acquisto della Sambenedettese Calcio, si è detto deciso a ‘togliere’ la società a Roberto Renzi. In qualità di emissario dell’azienda Quanton Commodities Ltd

A nome della società che rappresenta, ha contattato l’avvocato di Renzi, De Cintio, ma non ha ancora avuto risposte. Ascoltatelo.