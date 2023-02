FERMO – Nella palestra Coni di Fermo è ufficialmente ripartita la stagione pugilistica marchigiana con la prima riunione regionale dell’anno 2023, che ha visto partecipare 10 società: la Nike Fermo, l’Ascoli Boxe, La Boxing Academy di Loreto, l’Upa Pittori di Ancona, la B.C Castelfidardo, la Pugilistica Senigallia, la pugilistica Universo di Roma, la Phoenix, l’Audax di Fano e la nuova Pugilistica Sambenedettese S22 che ha aperto la riunione con l’allievo più giovane in gara, Simone Giudici, che ha sfidato battendolo ai punti l’altro valido suo pari Mattia Cosimi.

La riunione si è chiusa con due match di pari livello e ad alto impatto emotivo: quello di Elia Gironelli (Boxing Academy di Loreto) contro Albert Portuondo Alvarez (Phoenix di Fano) e di Luca Montagnoli (Nike Fermo) contro Cacchiarelli Davide (B.C.Castelfidardo).

Il presidente della Federazione Pugilistica Italiana delle Marche, Luciano Romanella, ha ricordato i grandi successi marchigiani dell’anno appena trascorso in ambito europeo, con la campionessa di Pesaro Valentina Marra in nazionale, con l’osimano Charly Metonyekpon e l’anconetano Mattia Occhinero, il bronzo agli Assoluti 2022 del sambenedettese Emanuele Ansalone e di Michela Svarca della Phoenix Fano ed il terzo posto alla Coppa Italia per i Cangurini del settore giovanile Francesco Salvi di San Benedetto e Luca Di Laora della Feretrana di Mercatale di Sassocorvato.

La responsabile del settore giovanile Francesca Pignati ha invece dichiarato che quest’anno il comitato delle Marche dedicherà un’attenzione particolare alla stagione più verde del pugilato che prepara il terreno per la fioritura di nuovi futuri campioni e ha ricordato i prossimi importanti appuntamenti in calendario per i piccoli pugili marchigiani. Il primo criterium regionale che si terrà domenica prossima presso il CUS di Ancona, organizzato dalla pugilistica UPA Pittori del Maestro Marco Cappellini e il primo torneo interregionale di “Sparring Io” (tre riprese da un minuto di light boxe per canguri/e di di 10-11 anni e allievi/e di 12-13) presso il palazzetto dello sport di via Leti a Fermo, in occasione della sesta edizione dei “Days in the cage”, torneo organizzato dalla Nike Fermo che vede coinvolte le regioni Abruzzo, Umbria ed Emilia Romagna.

«Il pugilato marchigiano sta crescendo in tutte le sue stagioni agonistiche – ricorda il Presidente Romanella – e la vera sfida con il futuro risiede proprio nel settore giovanile a cui va data attenzione, spazio e cura».