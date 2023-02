SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è spenta all’età di 56 anni, dopo una lunga malattia, l’ex-direttrice artistica dell’istituto “Vivaldi” Daniela Tremaroli, violoncellista diplomata presso il Conservatorio Statale di Musica “Luisa D’Annunzio” di Pescara.

Ha collaborato con numerose formazioni orchestrali fra le quali l’Orchestra Internazionale della Magna Grecia di Taranto,

della Magna Grecia” (Taranto), l’Orchestra Filarmonica

Siciliana Franco Ferrara di (Palermo), l’Orchestra Sinfonica del Teatro Petruzzelli di Bari, e tante altre.

Ma forse in molti la ricordano per aver ideato nel 2009 l’ensemble da camera “I Solisti Piceni”.

In una nota, il Sindaco Antonio Spazzafumo esprime il suo cordoglio:

“La morte di Daniela Tremaroli rappresenta un colpo durissimo per la vita culturale di questa città. Violoncellista apprezzata in Italia e all’estero, protagonista di centinaia di concerti, ideatrice e animatrice di tantissimi eventi musicali, direttore artistico per oltre un decennio del nostro istituto (poi diventata istituzione) “Antonio Vivaldi”, metteva una passione contagiosa in tutto ciò che faceva.

Il successo riscosso dalle tante iniziative che ha curato negli anni (due per tutti, i corsi internazionali “Piceno Classica” frequentati da centinaia di musicisti provenienti da tutto il mondo e “Armonie in controluce”, i concerti all’alba di Ferragosto) era per lei la più grande ricompensa.

Persona gentile e di rara sensibilità, è stata tolta troppo presto agli affetti familiari e alla sua San Benedetto.

Ai suoi cari vanno le condoglianze più sincere dell’intera Amministrazione comunale.”