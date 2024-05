SAN BENEDETTO – Anche per il 2024 il Museo del Mare aderisce al “Grand Tour Musei”, con due date da segnare sul calendario.

Sabato 18 maggio, nelle sale del Museo è in programma il tradizionale appuntamento con i maestri dell’Istituzione Musicale “Antonio Vivaldi” che si esibiranno in due tornate, alle 17:15 e alle 21:00. L’evento coinciderà con due visite guidate curate dal personale del Museo del Mare che porteranno i visitatori alla scoperta degli spazi espositivi di via Colombo.

Domenica 19 maggio, alle 16:30, il Museo sarà tutto dei bambini con l’evento “Ventimila vite sotto i mari”, organizzato in collaborazione con il Comitato Provinciale UNICEF di Ascoli Piceno. Un laboratorio didattico incentrato sulle creature che popolano il mare e accompagnato da letture a tema condurrà i giovani visitatori ad affrontare le tematiche della sostenibilità ambientale in una chiave divertente e coinvolgente.

Gli appuntamenti in musica del 18 maggio sono gratuiti mentre l’evento del 19 maggio ha un costo individuale di partecipazione di 7 euro. Per partecipare agli eventi in entrambe le date è richiesta la prenotazione che può essere effettuata contattando il numero di telefono 353 4109069.