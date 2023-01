SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo la lettera dello staff tecnico del settore giovanile della Sambenedettese, inviata stamane 24 gennaio ai genitori dei ragazzi.

Comunicazione alle famiglie del settore giovanile della SAMBENEDETTESE

Buongiorno Signori genitori,

ci troviamo costretti a comunicarvi, che a causa delle reiterate inadempienze della Società nei confronti dello Staff Tecnico del Settore giovanile, riguardanti gli accordi assunti a inizio stagione e il mancato rimborso – ad oggi- pure delle spese vive , ci troviamo, nostro malgrado, a dover assumere delle determinazioni: a tutela della nostra professionalità e dignità.

Decisioni che non avremmo mai immaginato di rappresentarVi, ma che sono la conseguenza di una ulteriore discussione interna con la Società: dove per l’ennesima volta sono state disattese delle promesse, senza avere ulteriori comunicazioni in merito.

Quindi con la speranza e la fiducia che tutto si possa risolvere in breve tempo, abbiamo deciso di SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE LE NOSTRE MANSIONI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ non sentendoci più in grado di poter sostenere tali spese e tale impegno.

Lo stop riguarderà le sole sedute di allenamento , mentre per le gare, inizialmente, continueremo a presenziare e convocare, a rappresentare una mano tesa per la risoluzione del problema nei confronti della Società.

Sperando che la situazione sia comprensibile a tutti, ci scusiamo con Voi per il disagio creato.

Buona giornata