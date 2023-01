CAMERANO (AN) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 15.50 circa in via Aspio Terme nel comune di Camerano (AN) per un incendio di un’autovettura alimentata a GPL. La squadra di Osimo, in collaborazione con i colleghi di Ancona ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche le Forze dell’Ordine.