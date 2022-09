CAMERANO – Grave incidente stradale alle ore 08.30 circa di questa mattina, lungo la S.S. 16 nel Comune di Camerano. I Vigili del Fuoco sono intervenuti all’altezza del Centro Commerciale “Grotte Center”, per uno scontro frontale tra un’auto ed un camper. Per cause ancora ignote, i due mezzi hanno sbattuto e il camper si è rovesciato. La squadra di Ancona, in collaborazione con i Sanitari del 118, ha estratto il conducente dall’autovettura ed il passeggero dal camper. I 3 feriti sono poi stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Ancona-Torrette per accertamenti. I VVF hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale. La strada è tuttora bloccata per consentire i soccorsi da parte dei sanitari, intervenuti anche con l’eliambulanza per il ferito più grave, un 19enne. Si segnalano lunghe code e disagi per la circolazione stradale.