ANCONA – Tra gli onorevoli marchigiani c’è chi detiene il record di fabbricati e terreni, chi ha quote in società, chi supera i colleghi nei contributi per la campagna elettorale e chi è il più ricco di tutti. I loro redditi sono infatti consultabili sul sito della Camera, anche se all’appello ne mancano alcuni, come quello di Giorgia Latini (Lega) o quello di Antonio Baldelli (Fratelli d’Italia), e non solo (manca anche il reddito della premier Giorgia Meloni).

Sulla base della documentazione pubblicata fino ad ora però, c’è un primo posto inattaccabile, ovvero quello dell’onorevole leghista Mirco Carloni, che con un reddito imponibile di 162mila euro è il deputato più ricco eletto nelle Marche (almeno per il momento). Irene Manzi (Pd) è invece l’onorevole con il reddito più basso. Il più giovane è Riccardo Augusto Marchetti, che ha una settantina tra fabbricati e terreni in comproprietà. Ecco tutte le posizioni nel dettaglio.

Lucia Albano, 56 anni, è nata a San Benedetto del Tronto ed è dottore commercialista. Eletta in Parlamento con Fratelli d’Italia, fa parte della Commissione Difesa ed è stata nominata Sottosegretario all’Economia e Finanze. L’ultima dichiarazione dei redditi del 2022 è di 122.964 ed è la seconda più importante in ordine decrescente, dopo quella dell’onorevole Carloni. Ha dichiarato 11mila di contributi per la campagna elettorale, due proprietà tra San Benedetto e Ripatransone e due auto acquistate nel 2017.

Francesco Battistoni, 55 anni, è nato a Montesfiascone in provincia di Viterbo ed ha una Laurea in scienze politiche e delle relazioni internazionali. Eletto nella circoscrizione Marche è coordinatore regionale di Forza Italia: in Parlamento è vice presidente della Commissione Ambiente. L’ultima dichiarazione dei redditi è di 101.690 euro, possiede 5 fabbricati e due terreni di cui uno in comproprietà (tutti in provincia di Viterbo), 2 auto del 2009 e 2012 ed ha ricevuto 49mila euro come contributo per la campagna elettorale. Battistoni, dopo Carloni, è il parlamentare che ha ricevuto più contributi per la corsa alla Camera nelle Marche.

Stefano Benvenuti Gostoli, 47 anni compiuti da poco, è nato ad Ancona e svolge la professione di avvocato. Eletto nelle fila di FdI, è componente della Commissione Ambiene, della Giunta per le autorizzazioni e del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa. Il reddito imponibile dichiarato è di 56.505 euro, ha 8 fabbricati in comproprietà tra Ancona e Porto Recanati e 14 terreni nell’Ascolano, più un’auto del 2016. Non risultano contributi per la campagna elettorale.

Mirco Carloni, 42 anni appena compiuti, è nato a Fano ed è stato assessore regionale con la giunta di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli prima di approdare in Parlamento con la Lega, dove è presidente della Commissione Agricoltura. Imprenditore, è laureato in scienze giuridiche e giurisprudenza. È lui l’onorevole marchigiano con il reddito più alto: 162.208 euro e che ha avuto il contributo più alto per la campagna elettorale (50.450 euro). Proprietario di 3 fabbricati nel Pesarese, 1 Vespa del 2015, è in 3 società al 51%.

Augusto Curti, 44 anni, è nato ad Ascoli: ex sindaco di Force è stato anche presidente Anci Marche piccoli Comuni con una laurea in economia e amministrazione delle imprese. In Parlamento è componente della Commissione Ambiente. Ha dichiarato un reddito imponibile di 41.829 euro, 3 proprietà e un terreno in affitto a Force, 2 auto, 1 moto. È presidente della Cit Spa ed ha ricevuto per la campagna elettorale 6.500 euro.

Giorgio Fede, nato a San Bendetto del Tronto, ha 61 anni, ed è componente della Commissione Trasporti alla Camera dei deputati. Ha dichiarato 111.937 euro, 10 fabbricati e 21 terreni in comproprietà nell’Ascolano, oltre a 2 auto del 2009 e del 2017 più uno scooter. Per la campagna elettorale ha ricevuto un contributo di 9mila euro.

Irene Manzi, laureata in Giurisprudenza, 45 anni di Macerata, in Parlamento è componente della commissione Cultura per il Pd. Il reddito imponibile è di 30.296 euro ed ha avuto un contributo di 2.700 euro per la campagna elettorale.

Riccardo Augusto Marchetti, nato a Umbertide in provincia di Perugia, è il deputato più giovane eletto nelle Marche: ha 35 anni ed è il commissario regionale della Lega. A Roma è componente della Commissione Trasporti. Ha una laurea in scienze per l’investigazione e la sicurezza. Ha dichiarato un reddito imponibile di 105.616 euro, 34 fabbricati e 37 terreni in comproprietà a Città di Castello, 1 moto del 2021, 2 quote in altrettante società, e azioni nella Banca Popolare di Sondrio. Inoltre è amministratore unico di una immobiliare.