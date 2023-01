Ricordando Gervasio Gestori, quel giorno che mi gridò con le mani sul volto “Oh Segnùr! Oh Segnùr!”

Arrivato fra noi il 22 settembre 1996 con l’impegno del suo motto “Veritas et Caritas”, il secondo vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto, dopo Giuseppe Chiaretti, ha svolto per 17 anni con dedizione e amore il suo ministero pastorale. Indimenticabile il momento in cui apprese da me delle dimissioni di papa Benedetto XVI, come se gli fosse caduto un meteorite sulla Curia.

di Giuseppe Buscemi