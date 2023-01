SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta del 5 gennaio, la Giunta comunale ha approvato queste delibere:

– gli indirizzi da fornire agli uffici per la razionalizzazione dei mercati ambulanti del martedì e del venerdì attraverso l’ottimizzazione degli spazi tenendo conto di vari fattori tra cui anzianità di presenza, dimensioni e caratteristiche dei posteggi, tipologia merceologica. A Porto d’Ascoli, il mercato tornerà in via Mattei, o altro sito da individuare di concerto con le associazioni di categoria, da dove fu spostato nel 2015 per permettere l’esecuzione di lavori;

– l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 che potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in relazione alla disponibilità di risorse che saranno definite dal bilancio 2023. Per quest’anno sono previsti lavori per un investimento totale di circa 13,4 milioni di cui 8,6 da fondi a destinazione vincolata, 2 da mutuo, 2,2 da stanziamenti del bilancio comunale, 580.000 di altra tipologia.