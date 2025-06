SAN BENEDETTO -Nella riunione di martedì 3 giugno la Giunta comunale ha approvato:

– la partecipazione a un bando pubblico della Regione Marche per l’erogazione di fondi volti a favorire lo sviluppo e alla diffusione della mobilità elettrica. Il progetto prevede l’acquisizione di nuove unità a motore elettrico o ibrido per ridurre l’impatto ambientale del parco veicoli al servizio del Comune: nello specifico, si tratta di un veicolo ibrido da destinare al Comando di Polizia Locale, un veicolo elettrico a disposizione del parco auto Comunale e tre e-bike, per una spesa complessiva di circa 29.000 euro;

– l’adesione all’edizione 2025 del progetto “Ci sto? Affare fatica!” promosso dal Centro Servizi per il Volontariato della Regione Marche;

– lo stanziamento di risorse pari a 23.000 euro, per attività di comunicazione e accoglienza turistica, nonché la definizione di uno schema di accordo tra il Comune e l’associazione albergatori “Riviera delle Palme” per la gestione congiunta dell’Infopoint sito in via del Mare e l’acquisizione di un servizio professionale che curi la comunicazione turistica cittadina.