SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Laboratori a tema e corsi dedicati all’esplorazione dei prodotti alimentari e delle loro caratteristiche: è questo il progetto di educazione alimentare promosso dai centri diurni “Biancazzurro” e “L’Arcobaleno”, che dallo scorso novembre coinvolge gli ospiti delle strutture insieme alle loro famiglie.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione “Slow Food San Benedetto – Valdaso”, si prefigge lo scopo di sensibilizzare e informare gli ospiti dei due centri diurni verso una sana alimentazione, migliorarne le abitudini alimentari e, con il coinvolgimento di esperti, intervenire sull’offerta della mensa delle strutture di accoglienza in modo da consolidare ulteriormente le buone pratiche in ambito di nutrizione.

Lo scorso novembre si sono tenuti i primi appuntamenti del progetto, dedicati all’olio d’oliva, con un laboratorio tematico al quale hanno preso parte gli ospiti di entrambi i centri, seguito da un incontro informativo dedicato invece alle famiglie e ai caregiver. Il tema è stato ulteriormente approfondito con una visita, tenutasi lo scorso 22 dicembre, al frantoio di un’azienda agricola locale specializzata nella coltivazione biologica.

Il secondo tema è stato invece dedicato ai legumi, con due appuntamenti il 27 e 28 dicembre, rispettivamente al centro “L’Arcobaleno” e al centro “Biancazzurro”, nei quali ospiti e famiglie hanno potuto esplorare e conoscere più a fondo questa tipologia di prodotti alimentari.

L’iniziativa prevede un totale di sette laboratori. I prossimi cinque appuntamenti si svolgeranno tra gennaio e luglio 2023, mese entro il quale è prevista il completamento del progetto.