Sandro Tentella aveva denunciato ai nostri microfoni lo strazio dei genitori caregiver in affanno e preoccupati per il futuro dei loro figli.

A mesi di distanza, a seguito di manifestazioni, interrogazioni e sforzi congiunti, oggi torna a parlare attraverso la nostra testata.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta ad autorità enti e organi di stampa in merito alla questione posti letto in RD3.

A mio nome e delle famiglie che mi hanno delegato e che rappresento, vogliamo ringraziare tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito alla stipula della convenzione per l’ampliamento di quattro posti tra la struttura residenziale per disabili gravi “Biancazzurro” e il Servizio Sanitario. Va riconosciuto un cambio di atteggiamento da parte della nuova Direzione della AST, una volontà e capacità di ascolto che non si erano precedentemente mai manifestate. Vogliamo comunque precisare e sottolineare che l’impegno assunto dalla Direzione della AST 5 è limitato a quattro posti per l’anno in corso e che dal 2026 la convenzione sarà estesa a tutti i dieci posti attualmente disponibili. Ciò detto, ci preme ricordare che questo risultato è innanzitutto frutto dell’azione di denuncia e di protesta che abbiamo condotto incessantemente e ostinatamente dal 2024. E’ stato un lungo percorso, fatto di lettere a tutti i partiti, ai Sindaci, ai Consiglieri Regionali della Provincia, all’Assessore e al Presidente della Giunta Regionale, a interrogazioni consiliari e regionali, a diverse manifestazioni in Comune fino alla protesta in Regione, a numerose conferenze stampa. Cogliamo l’occasione per esprimere gratitudine a tutti coloro che con i loro articoli e servizi hanno reso più forte la nostra denuncia. Abbiamo sempre dovuto combattere per il riconoscimento dei diritti dei nostri figli, contro il silenzio e l’indifferenza, contro un senso comune dei nostri tempi dominato dal privato, all’idea del bene comune. Un diritto non è una concessione e deve essere garantito in ogni azione di governo e da qualsiasi governo.

Sandro Tentella