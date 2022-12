SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di mercoledì 28 dicembre il sindaco Antonio Spazzafumo, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Capriotti e l’assessore allo Sport Cinzia Campanelli, accompagnati dai tecnici del Comune, hanno visitato il cantiere della piscina comunale “Primo Gregori” a San Benedetto, dove i lavori per la ristrutturazione della copertura della struttura e della vasca interna sono finalmente giunti a conclusione.

Ricordiamo che i lavori, del costo complessivo di 1,03 milioni di euro, sono cominciati lo scorso 21 marzo, con la rimozione della vecchia copertura a opera della ditta affidataria “Ebanisteria Caputo srl” di Corato (Bari), grazie a un contributo ministeriale di 260 mila euro destinato all’efficientamento energetico degli edifici.

Nel corso del sopralluogo, ai vertici dell’Amministrazione comunale sono stati mostrati il locali rinnovati e i dettagli della nuova copertura della vasca interna, realizzata con tecnologie atte ad alta efficienza energetica, che preservano la temperatura a un livello costante, riducendo così i costi per il riscaldamento dell’intero spazio.

In consegna alcune finiture e dotazioni della piscina, che vedrà sostituite le corsie, i blocchi di partenza e altri elementi dell’equipaggiamento, in modo da renderli già disponibili al momento della riapertura della struttura, prevista tra i mesi di gennaio e febbraio 2023.

“Il Comune ha dovuto affrontare diversi ostacoli – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – primi fra tutti la difficoltà di reperimento dei materiali e l’aumento dei prezzi dovuti alla situazione di crisi in cui versano i mercati. Siamo quindi molto felici oggi di vedere la piscina rinnovata e pronta per essere restituita alla nostra città e alle associazioni sportive che in questo luogo potranno riprendere la loro attività, continuando a diffondere la pratica sportiva e l’amore per le discipline acquatiche tra i nostri cittadini”.