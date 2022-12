SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Ripercorriamo insieme un’annata straordinaria, quella dalla Sambenedettese calcio femminile, la società rossoblù di Silvestro Pompei che in questo 2022 ha raggiunto la serie C femminile e sta disputando il campionato nazionale di calcio a 11 che la vede impegnata contro società blasonate come Vicenza, Bologna, Triestina, Padova, Venezia e tante altre ancora.

L’unica società di calcio femminile della provincia di Ascoli Piceno a militare in un campionato di livello nazionale, nelle Marche solo la Jesina che milita nello stesso girone B di Serie C. Nessun’altra prima squadra marchigiana milita a livelli più alti, la Samb rappresenta così un’eccellenza da valorizzare per il territorio.

A maggio si festeggiava la vittoria del campionato di Eccellenza, premiate anche dal sindaco Antonio Spazzafumo con una targa consegnata presso la sala del Comune, e a settembre si ripartiva già per la nuova avventura con la vittoria all’esordio in serie C contro il Villorba, squadra di Treviso. Ora l’avventura prosegue tra alti e bassi nel girone più competititvo della serie C e le ragazze ferme per la sosta natalizia riprenderanno a giocare l’8 gennaio 2023 impegnate nella gara di ritorno in coppa Italia contro la Jesina e poi di nuovo il 15 gennaio per la 14esima gara di campionato a Padova.

La samb di mister Pompei vanta anche un altro primato, ben due ragazze convocate nella rappresentativa Nazionale under 20, trattasi di Rebecca Ponzini e Alessia Pontini, giovani e talentuose centrocampiste rossoblù. Non solo, nel periodo estivo altre due ragazze della Samb che militano anche a beach soccer vantano la vittoria di Scudetto e Coppa Italia e sono state convocate nella massima Nazionale italiana, Chiara Poli e sempre Rebecca Ponzini, quest’ultima ha anche partecipato alle qualificazioni per i World Beach Games e agli Europei di categoria arrivando in finale contro la Spagna, medaglia d’argento per la giovane rossoblù.

Altre convocazioni in arrivo proprio in questo finale del 2022 con Ilaria Di Salvatore e Alessia Pontini, convocate anche nella rappresentativa regionale. Il selezionatore della rappresentativa delle Marche aveva già convocato ben sei calciatrici rossoblu a maggio 2022: Nazanin Tarackel, Desire Sacchini, Alessia Pontini, ì Rebecca Ponzini, Cristiana Bianchini e Straccia Stefania.

Insomma un 2022 da incornicare per la società che sta svolgendo un grande lavoro sul territorio con rilevante risvolto sociale in quanto rappresenta un importante punto di riferimento per famiglie, bambine e ragazze per lo svolgimento di uno sport fino a qualche tempo fa off limits in città.

Sono infatti oltre settanta le bambine e ragazzine che fanno parte della Fc Sambenedettese che resta l’unica società di calcio esclusivamente femminile delle province di Ascoli, Fermo, Macerata e Pesaro con una prima squadra che milita in un campionato nazionale.

Samb attiva anche nel sociale con alcune iniziative di spessore come quella che si è svolta 25 novembre al campo “Merlini”, patrocinata dal Comune di San Benedetto, le ragazze sono scese in campo contro la Polisportiva Mandolesi di Porto San Giorgio per una gara amichevole per dire “NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE” nella Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.