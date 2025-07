GROTTAMMARE – Il calcio A 5 femminile grande protagonista allo Sportingvillage di Grottammare, con la quarta edizione del Torneo di calcio a 5 Sassa Motor&sport che si è svolto domenica 20 luglio 2025.

Il torneo che ha visto la partecipazione di otto squadre, si è svolto dal pomeriggio alla sera in modalità round robin, un “tutti contro tutti” con le regole ufficiali del calcio a 5 e aperto a tutte le ragazze sopra i 14 anni, il torneo è stato animato punto ristoro, musica e altre attività ludico sportive

L’evento organizzato dalla Sassa Motor & Sport , è alla quarta edizione dopo il successo delle tre precedenti che hanno visto una numerosa partecipazione di squadre femminili provenienti da tutta la regione, dal vicino Abruzzo e con giocatrici provenienti anche da diverse zone di Italia.

Il Comune di Grottammare ha voluto presenziare all’evento con la partecipazione di Alessandro Rocchi, sindaco di Grottammare, Alessandra Biocca, Assessora alla sostenibilità, salute e benessere e pianificazione del territorio e il Consigliere delegato alle attività sportive, Nicolino Giannetti che ha commentato così: “Siamo felici di aver ospitato a Grottammare un evento che ha attirato la curiosità di tanti passanti, con oltre 100 ragazze scese in campo in una sola giornata. Non è frequente vedere così tante giovani atlete giocare a calcio, e lo spettacolo è stato davvero coinvolgente. Complimenti a Chiara e Adelaide per l’ottima organizzazione e ci auguriamo di poter ospitare di nuovo il torneo anche il prossimo anno nella nostra Città. Il calcio femminile è una realtà in crescita e, anche grazie agli Europei in corso, ha acceso i riflettori su un movimento che merita visibilità. Eventi come questo aiutano a promuovere lo sport al femminile e, perché no, possono spingere nuove società a intraprendere un percorso ambizioso ma fondamentale sul piano sociale”.

“Il progetto dedicato alle donne nello sport è nato in simbiosi con la nostra azienda – dichiara Gianluca Corradetti, direttore della Sassa Motor & Sport – ci occupiamo di eventi e sport. Abbiamo voluto riproporre l’evento dopo il gran successo ottenuto nelle scorse edizioni. Ringraziamo lo SportingVillage e il Comune di Grottammare, augurandoci che possa essere di auspicio anche per ulteriori progetti legati al mondo dello sport. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione di professionisti del settore come Chiara Poli e Adelaide Lelli. Non solo calcio ma anche eSports nei nostri progetti sportivi, da anni abbiamo avviato dei tornei e partecipiamo anche al campionato nazionale eFemminile LND che ha visto la player Giorgia Casciaroli della Sambenedettese femminile di cui siamo main partner nel settore gaming, diventare campionessa europea e anche protagonista del documentario di prossima uscita “She got game”.