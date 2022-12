di Laura Valori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una foto scattata da Giamma Capecci, nel dicembre del 2020, della “Torre sul Porto” della Riserva Sentina, mostra la Torre, in pericolo, a seguito di una mareggiata.

La “Torre sul Porto” è un bene di un enorme rilevanza storica e culturale. Infatti, costruita nel 1543, è tra i più antichi beni della città, testimonianza delle epoche passate che hanno segato il territorio.

Vi è un duplice problema di cui tener conto: l’erosione e la dimenticanza del bene, già di per sé obliato dalla città stessa insieme a tutta la Sentina.

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano- vuole dare un segnale del fatto che questo bene storico è a cuore non solo del FAI stesso, ma anche di molti cittadini, e che deve essere preservato. Infatti, è possibile votarlo nel censimento dei Luoghi del Cuore del Fai e far sì che, insieme ad altri beni del territorio, una volta raggiunti i 2500 voti, rientri nel progetto da presentare nel bando che verrà aperto dal FAI e da Intesa Sanpaolo, nel 2023.

Per votare, si ha tempo fino al 15 dicembre 2022, tramite il link: bit.ly/torresulporto . Si possono votare tutti i luoghi che si vogliono, con il limite di un voto a luogo.

Nel caso in cui, non si avesse manualità con il voto online, si può firmare il modulo presente nella Biblioteca multimediale “Giuseppe Lesca” di San Benedetto, nella libreria Nave Cervo – Libri, illustrazioni, cose (in via Volturno 4, San Benedetto del Tronto), nello studio fotografico FotoCine Alessandrini (in via Mare 24, Porto d’Ascoli) e nel negozio di giocattoli I Puffi Livio Di Luca (in via Metauro 24, Martinsicuro).