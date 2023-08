SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’incantevole cornice della Riserva Naturale della Sentina, alla presenza di un pubblico delle grandi occasioni, lunedì 14 agosto si è tenuto l’atteso concerto organizzato dalla Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto.

Alle prime luci dell’alba, nel mare lattiginoso di un mattino che si preannunciava luminoso e terso, una numerosa flotta di canoe, sup, barche a vela e da canottaggio ha preso il largo dalla concessione n. 45/BIS, diretta al luogo dell’evento, il tratto di litorale antistante la Torre sul Porto, una delle rarissime aree sabbiose con retroterra non edificato di tutto l’Adriatico.

In uno scenario naturalistico reso quest’anno ancora più suggestivo dalla coincidenza, nell’orizzonte marino, tra l’alba solare e l’ultimo

spicchio di luna calante, il quartetto di musicisti – Alessio Giuliani al violino, Sergio Capoferri alla fisarmonica e al corno, Giuseppe Massimo Sabatini alla pianola e Galileo di Ilio al violoncello – ha regalato alle centinaia di persone presenti più di un’ora di straordinaria musica, interpretando alcune delle melodie più belle del nostro tempo.

I musicisti sono stati accompagnati dalla voce morbida e raffinata dell’insegnante di canto Antonia De Angelis che, spaziando tra diversi generi musicali, ha dato, ancora una volta, una dimostrazione straordinaria di versatilità, grazia e professionalità. Struggente ed

emozionante la sua interpretazione di “Sally”, un brano che appartiene al patrimonio musicale del nostro Paese.

Durante Il concerto è stato reso omaggio a due grandi interpreti della canzone italiana, Lucio Dalla e Lucio Battisti, che proprio quest’anno avrebbero festeggiato l’ottantesimo compleanno. Uno dei momenti più intensi è stato raggiunto quando Irene Coccia e Manlio Agostini, della scuola di tango Mil Pasos, hanno eseguito una appassionata e suggestiva performance sulle note di “El Dìa Que Me Quieras” di Carlos Gardel, una delle figure più importanti della storia del tango. Dall’orizzonte alla spiaggia la scia luminosa del sole sorgente esaltava gli eleganti passi sulla sabbia, i sinuosi movimenti e le figure della coppia regalando al pubblico presente attimi di assoluta magia.

L’evento, giunto quest’anno alla nona edizione, è stato anche l’occasione per sottolineare l’importanza che l’oasi naturalistica della Riserva Sentina riveste per il territorio del Piceno e per ribadire l’impegno ambientalista della Lega Navale Italiana per la difesa e la salvaguardia di uno degli ecosistemi costieri di maggiore interesse di tutto l’Adriatico. Oggi purtroppo interessato da diffusi fenomeni erosivi legati sia ai

mutamenti climatici degli ultimi anni che all’eccessiva pressione antropica sulle aree limitrofe.

Al termine dell’esibizione i rappresentanti della LNI hanno ringraziato il numeroso pubblico presente, sottolineando la passione di quanti hanno raggiunto il luogo dell’evento via mare e ricordando aziende e istituzioni che hanno reso possibile col loro sostegno l’ottima riuscita della manifestazione: Industria Alimentare Sabelli, Fortek Nautica, Dienpi Srl, Ciù Ciù Tenimenti Bartolomei, Filotei, Inim Electronics, Bcc Banca del Piceno, I.T.E. Idrotermoelettrica, L’Ente gestore della Riserva Sentina, L’Assessorato alla Cultura del Comune di San Benedetto del Tronto.