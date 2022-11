FERMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 27 novembre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nella serata di ieri, i militari della Stazione di Montegiorgio al termine di tempestive indagini svolte hanno identificato e denunciato per i reati di danneggiamento aggravato continuato e porto di armi od oggetti atti ad offendere, un 56enne della media Valtenna, disoccupato. Le indagini, avviate a seguito di denunce presentate da vari residenti del comune di Magliano di Tenna per il subito danneggiamento di autovetture di proprietà, permettevano ai militari di raccogliere inconfutabili prove a carico del denunciato il quale, per motivi in corso di accertamento, con un coltello multiuso, aveva bucato intenzionalmente gli pneumatici di tre autovetture.