RAPAGNANO – Nel corso di un controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Monte San Pietrangeli hanno rintracciato due indiani, irregolari sul territorio italiano, impiegati irregolarmente in un forno. I due, di 29 e 22 anni, sono stati denunciati insieme al titolare dell’esercizio per la violazione della legge sull’immigrazione. Segue la nota:

«Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che ieri mattina, i militari della Stazione di Monte San Pietrangeli (FM) nel corso di un servizio di controllo del territorio, nel comune di Rapagnano hanno rintracciato due giovani indiani classe 1993 e classe 2000; entrambi impiegati illecitamente come operai in un forno e che, a seguito di verifiche effettuate sulle banche dati di polizia, sono risultati irregolari sul territorio dello Stato italiano, privi di qualsivoglia documento utile a garantire una lecita permanenza in Italia. I due sono stati inviati all’ufficio immigrazione della Questura di Fermo per la regolarizzazione della loro posizione sul territorio nazionale e denunciati all’autorità giudiziaria per la violazione della legge sull’immigrazione. La posizione del gestore del forno è al vaglio degli inquirenti per la successiva segnalazione, per le norme di legge violate, alla competente Autorità Giudiziaria. I servizi dell’Arma di Fermo per il contrasto a tutte le forme di illegalità, tra cui l’immigrazione clandestina ed il relativo eventuale sfruttamento del lavoro nero, continuano senza sosta anche con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno e saranno oggetto di specifici e mirati servizi al fine di tutelare l’economia locale e la dignità delle persone esposte a tali fenomeni di sfruttamento».