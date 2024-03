FERMO – Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che nell’ambito dell’incessante impegno per garantire sicurezza e legalità sul territorio, i Carabinieri di Porto San Giorgio, Montegranaro e Porto Sant’Elpidio hanno recentemente condotto operazioni di controllo che hanno portato a tre denunce.

A Porto San Giorgio, i militari della locale Stazione Carabinieri, durante un controllo di iniziativa in Via Oberdan, hanno deferito una donna di origine bosniaca, pregiudicata, di 40 anni. La donna, nel corso di un’operazione volta a verificare la presenza di tre stranieri che stavano litigando tra loro, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha rivolto ai militari offese gravissime. L’episodio sottolinea l’importanza della prontezza e della professionalità dei Carabinieri nell’affrontare situazioni potenzialmente pericolose, assicurando il rispetto delle leggi e la tutela della tranquillità.

A Montegranaro, a seguito di una denuncia presentata da un residente, i Carabinieri hanno deferito un uomo di 52 anni, pregiudicato, per minaccia e percosse. Grazie a un’accurata indagine, inclusa l’escussione di testimoni e l’identificazione fotografica, l’individuo è stato riconosciuto come responsabile di un’aggressione avvenuta in un bar di quel centro cittadino. Questo intervento evidenzia l’efficacia delle tecniche investigative e l’importanza della collaborazione dei cittadini nel fornire utili testimonianze.

Infine, a Porto Sant’Elpidio, è stata deferita una giovane donna di 30 anni, residente nel Viterbese e pregiudicata, per non aver rispettato un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. La sua presenza nel centro abitato, in violazione del decreto emesso dal Questore di Fermo, testimonia l’importanza del controllo capillare del territorio e del rispetto delle misure imposte dalle autorità per la sicurezza collettiva.

Questi episodi rafforzano il concetto che la sicurezza e la tutela dei cittadini è resa possibile grazie alla presenza attiva e costante dei Carabinieri sul territorio, all’uso di metodologie investigative avanzate e alla fondamentale collaborazione della popolazione. È essenziale che ogni cittadino contribuisca segnalando comportamenti sospetti o illeciti, rafforzando così un sistema di sicurezza partecipativo.