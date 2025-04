ASCOLI PICENO – Ammontano a 9 le attività ispezionate in materia di ordine, sicurezza incolumità e salute pubblica dalla Polizia Locale di Ascoli Piceno.

Tutela della salute: un noto bar del centro storico che effettuava la vendita di bevande alcoliche a soggetti di minore età è stato sanzionato ai sensi della Legge 125/2001 (Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati). Oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250 a 1000 euro, il titolare rischia anche la sospensione dell’attività fino a tre mesi in caso di accertata recidiva.

Sicurezza Pubblica: presso un altro pubblico esercizio del centro è stata verificata la mancanza dei requisiti di sorvegliabilità. Per quest’ ultimo verrà disposta la diffida amministrativa. Diversa sorte per uno storico circolo privato ascolano nei confronti del quale, oltre alla mancanza dei requisiti di sorvegliabilità, è stata accertata la somministrazione di bevande a non soci. Scattano di conseguenza i provvedimenti interdittivi all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e contestuale sanzione pari a euro 5.000.

Incolumità pubblica: ammontano a 6 in totale i provvedimenti sanzionatori a carico di pubblici esercizi che non rispettano le ordinanze sindacali in materia di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica in occasione di pubbliche manifestazioni.

Reati contro la P.A.: si segnala anche un episodio di oltraggio corporativo nell’ambito del quale un cittadino è stato deferito all’autorità giudiziaria competente perché, mediante comunicazione a mezzo social network, offendeva l’onore e il prestigio di un Corpo Amministrativo.

Sicurezza Urbana: monitorati, infine, luoghi di aggregazione giovanile. Nella serata del 16 aprile, a seguito di un battibecco per futili motivi, gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana sono riusciti, tra il fuggi fuggi generale, a scongiurare che l’appuntamento, fissato in una via appartata del centro storico tra due nutriti gruppi di adolescenti, degenerasse in rissa.

I controlli proseguiranno serrati, specie in occasione delle prossime festività, al fine di garantire la civile convivenza all’interno della comunità ascolana.