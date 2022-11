CHIETI – Nel video in primo piano, le parole del mister del Porto d’Ascoli Davide Ciampelli dopo la vittoria per 1-2 in rimonta all’Angelini di Chieti.

Mister Ciampelli: “E’ una vittoria chiave, giocavamo contro una squadra che ha appena cambiato allenatore e ha giocatori importanti. Dopo lo svantaggio siamo rimasti tranquilli, l’anno scorso avremmo perso la testa. Avevamo fame di vincere. Abbiamo concesso poco nella ripresa, difendendoci con ordine. Dedico la vittoria al Presidente Massi, che come tutti noi ha sofferto da Matese in poi”.

Stefano Spagna: “Sono felice per i gol, ma soprattutto per la vittoria che mancava da un po’ di tempo, più per sfortuna che per demerito nostro. Siamo un bel gruppo e ce lo meritavamo. La rovesciata? Non me ne sono nemmeno reso conto, devo rivedere le immagini. E’ stato puro istinto”.

Mister Chianese, allenatore del Chieti, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.