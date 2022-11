SAMB VENDUTA? Io non ci credo ma il mio sesto senso mi dice che questo dirà nella conferenza stampa di domenica prossima, dopo Sambenedettese-Termoli. Sviando tutte le domande più interessanti delle quali gli sportivi e i tifosi in primis non hanno risposte da tempo memorabile?

Magari dirà che è stato costretto perché si è accorto (finalmente!) che la città non solo quella sportiva, non accetta più la sua fallimentare (oggi ancora una volta sul piano tecnico) presidenza.

Magari dirà che è molto dispiaciuto perché aveva grandi progetti per la Sambenedettese, da parte sua e di chi gli “suggerì” di togliere la società rossoblu a Kim Dae Jung, venuto appositamente dagli Stati Uniti. Il segreto dei segreti.

Mie supposizioni che di solito non faccio ma che diventano indispensabili dopo che il presidente (di un bene comune qual è la Sambenedettese) non ha mai rispettato i cittadini di un territorio che non comprende soltanto San Benedetto del Tronto. Non ha infatti mai voluto chiarire i motivi per i quali ha acquistato la Samb e perché gli ha fatto perdere la serie C per quattro spiccioli. Spiccioli, rispetto a quelli spesi per accaparrarsi la proprietà. Un’incongruenza che doveva essere chiarita subito. Con i fatti naturalmente.

Tanti segreti che una tifoseria appassionata, e ancor più la storia della società, non meritano. Cosa gravissima che ho sempre considerato uno sberleffo, uno schiaffo a gente semplice (forse troppo) e onesta quali siamo noi sambenedettesi.

Mi auguro però (ma non ci credo) che, una volta liberata la città, abbia il buon senso di confessarsi a cuore aperto.

Non sarò stato un buon profeta se, invece, in conferenza stampa aprirà la coscienza e svelerà i tanti segreti uno per uno. Segreti, se credibili, per i quali il popolo sportivo, e non, sarà pronto a passarci sopra e quindi a perdonarlo.

Se invece il mio sesto senso ha funzionato mi auguro (altrimenti chi gli crederebbe) che dica, nomi, cognomi e tanto altro delle persone alle quali ha ceduto la Samb (non sarà sufficiente, almeno per me, sentir dire che è in trattativa con Tizio e/o Caio). Se non lo dirà in modo chiaro e trasparente potremmo essere caduti dalla brace (la padella è poco) alla cenere.