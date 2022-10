MONTEPRANDONE – In occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto il mese di novembre, l’Amministrazione comunale apre uno sportello informativo comunale presso il Civico Cimitero. Personale dell’Ente sarà a disposizione dell’utenza per offrire informazioni relative ai servizi cimiteriali senza dover raggiungere l’ufficio servizi sociali di Monteprandone.

Lo sportello, situato presso l’ingresso 3 del Cimitero, sarà aperto venerdì 28 e lunedì 31 ottobre, mercoledì 2 e tutti i venerdì di novembre 4, 11, 18 e 25 novembre, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Come consueto lunedì 1° e martedì 2 novembre, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione della cittadinanza un servizio di bus navetta gratuito per il cimitero con partenze da Centobuchi e da Monteprandone.

Per quanto riguarda la tratta Centobuchi-Cimitero sono previste tre corse con queste fermate: Contrada Sant’Anna, davanti bar partenza alle ore 7:45, 9:05 e 15:20; piazza dell’Unità partenza alle ore 7:50, 9:10 e 15:25; Fosso dei Galli (fermata Start) partenza alle ore 7:55, 9:15 e 15:30; Contrada Molino, incrocio vie Scopa e Barca partenza alle ore 8, 9:20 e 15:35; via San Giacomo, davanti supermercato Tigre partenza alle ore 8:05, 9:25 e 15:40; piazza Madonna della Pace, davanti chiesa Regina Pacis partenza alle ore 8:10, 9:30 e 15:45; Civico Cimitero partenza alle ore 8:15, 9:35 e 15:50. Gli orari di ritorno dal Civico Cimitero sono previsti alle ore 10, alle 11:30 e alle 17:45. La tratta Monteprandone-Cimitero prevede due corse alle ore 8:30 e alle ore 15, partenza dalla pensilina della fermata autobus di via Borgo da Mare verso il cimitero. Rientro alle ore 11 e alle ore 17:30.

Si ricorda che domenica 30 ottobre il servizio verrà effettuato con gli stessi percorsi del servizio ordinario festivo con partenza da Sant’Anna ore 8.30, ritorno dal Cimitero ore 11. Per informazioni è possibile contattare il numero 3486012248. Orari e fermate possono essere consultate sul sito del Comune www.comune.monteprandone.ap.it/bus-navetta-per-cimitero/.

Considerato il possibile maggiore afflusso di persone presso il Cimitero, il sindaco Sergio Loggi, con ordinanza, ha autorizzato l’apertura straordinaria del mercato settimanale specializzato dei fiori, con orario continuato dalle 6 alle 21, fino al 6 novembre, derogando il regolamento comunale che prevede aperture solo nei festivi e prefestivi.