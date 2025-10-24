MONTEPRANDONE – In occasione della Commemorazione dei defunti, l’Amministrazione comunale di Monteprandone riapre lo sportello informativo comunale presso il Civico Cimitero.
Personale dell’Ente sarà a disposizione dell’utenza per offrire informazioni relative ai servizi cimiteriali senza dover raggiungere l’ufficio servizi sociali di Monteprandone.
Lo sportello, situato presso l’ingresso 3 del Cimitero, quest’anno sarà aperto giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, dalle ore 8 alle ore 13.
Come consueto sabato 1° e domenica 2 novembre, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione della cittadinanza un servizio di bus navetta gratuito per il cimitero con partenze da Centobuchi e da Monteprandone.
Fermate ed orari sono consultabili sul sito a questo link www.comune.monteprandone.ap.it/luoghi/3154368/bus-navetta-cimitero.
Si ricorda che domenica 26 ottobre e domenica 9 novembre il servizio verrà effettuato con gli stessi percorsi del servizio ordinario festivo invernale con partenza da Sant’Anna ore 8.30, ritorno dal Cimitero ore 11.
Considerato il possibile maggiore afflusso di persone presso il Cimitero, il sindaco Sergio Loggi, con ordinanza, ha autorizzato l’apertura straordinaria del mercato settimanale specializzato dei fiori, con orario continuato dalle 6 alle 21, dal 27 ottobre fino al 2 novembre, derogando il regolamento comunale che prevede aperture solo nei festivi e prefestivi.
Lascia un commento