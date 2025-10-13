MONTEPRANDONE – Si rende noto che l’Amministrazione comunale intende assegnare 96 loculi cimiteriali situati nel Civico Cimitero di Monteprandone.

La domanda di concessione dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile presso: l’Ufficio Servizi Sociali di piazza dell’Aquila a Monteprandone oppure sul sito istituzionale del Comune www.comune.monteprandone.ap.it.

La richiesta di concessione deve essere presentata tassativamente, pena esclusione, dalle ore 10 di mercoledì 15 ottobre alle ore 13 di mercoledì 12 novembre 2025 tramite una sola delle seguenti modalità: via PEC a comune.monteprandone@emarche.it; via email a protocollo@comune.monteprandone.ap.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo sito in piazza dell’Aquila a Monteprandone, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 17 alle 18.

Le richieste, trasmesse via PEC e via email, si accettano esclusivamente in formato pdf e docx con dimensione non superiore a 19 MB. Altri formati non saranno presi in considerazione. Si ribadisce che le richieste pervenute prima delle ore 10 di mercoledì 15 ottobre non saranno prese in considerazione.

Successivamente si procederà alla formazione di una graduatoria in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande attribuendo priorità di scelta, nell’ordine: ai cittadini residenti nel comune di Monteprandone; ai cittadini con esigenza di ricongiungimento familiare (coniuge e convivente); ai cittadini nati ma non residenti nel Comune di Monteprandone; ai cittadini né nati, né residenti nel Comune di Monteprandone.

“Dopo aver concesso 96 loculi lo scorso anno – dichiarano il sindaco e il vicesindaco, con delega ai servizi cimiteriali, Christian Ficcadenti – quest’anno concediamo ulteriori 96 loculi, la maggior parte dei quali è di nuova costruzione, mentre gli altri sono loculi non ancora concessi o retrocessi dai cittadini che hanno scelto diverse forme di sepoltura per i propri congiunti. Andiamo così a rispondere alla sempre crescente esigenza riscontrata nei cittadini a vedere garantita la sepoltura dei propri cari nel nostro Cimitero”.