Dopo la disfatta casalinga contro il Pineto, la Samb è chiamata a un cambio di rotta: l’impegno di domani, domenica 16 ottobre, contro il Tolentino può e deve rappresentare una svolta per la squadra di Fabio Prosperi. Proprio il tecnico pescarese, reduce da un debutto sportivamente drammatico una settimana fa al Riviera, dovrà mettere in mostra i primi frutti del suo lavoro. Alle ore 15, quindi, andrà in scena una 7° giornata di campionato che può già significare molto per entrambe le formazioni. Occhio alle assenze, da entrambe le parti: a un’altra giornata di squalifica da scontare per il leader dell’attacco rossoblù Federico Cardella, si aggiunge l’infortunio rimediato da Zaffagnini domenica scorsa; tra le file dei cremisi, invece, non potranno scendere in campo Gori, Mengani e, salvo sorprese, Salvatelli.

DOPO LA FALSA PARTENZA, VEDREMO LA MANO DI PROSPERI?

La vittoria è ormai un lontano ricordo per i rossoblù: manca dalla convincente prestazione di Chieti del 18 settembre scorso. Non conquistare i tre punti significherebbe, con tutta probabilità, sprofondare in zona playout.

La rosa della Samb potrà contare su due nuovi elementi. Prophedi Boti, il giovanissimo centrocampista olandese prelevato dalle giovanili del Dordrecht quest’estate, potrà finalmente debuttare davanti al pubblico dello Stadio della Vittoria; c’è attesa anche per un’altra novità in rosa, quella del nuovo arrivato Diego Acunzo. L’ex Vastogirardi, proveniente dal settore giovanile del Napoli, riabbraccia quindi Prosperi dopo qualche mese.

Rimane da sciogliere il nodo Bekaert: il transfer dell’under belga non è ancora arrivato, e per il suo debutto ci sarà da attendere.

Stando alle dichiarazioni rilasciate nel pomeriggio, mister Prosperi sarebbe contento del lavoro svolto dai suoi in questa settimana: “I ragazzi stanno rispondendo bene alle sollecitazioni, si stanno impegnando e sono soddisfatto di questo. Tolentino? È una squadra giovane e gioca ad alti ritmi, sarà necessario affrontarli con grande rispetto e attenzione. Infermeria? Alcuni giocatori hanno riscontrato dei problemi fisici in settimana e li valuteremo domani”.

COME GIOCA IL TOLENTINO

Il Tolentino è attualmente al 9° posto della classifica del Girone F di Serie D, con un solo punto in più rispetto alla Samb. La squadra cremisi è reduce da due sconfitte consecutive: prima quella casalinga contro il Vastogirardi, poi quella esterna, di misura, rimediata a Senigallia. L’età media di soli 20,8 anni e il valore complessivo di soli 705mila euro, pochissimi rispetto al valore di un milione e 670mila euro che Transfermarkt attribuisce alla rosa allestita dal DS Cozzella, parlano da soli: mister Mattoni, nonostante il momento negativo, può comunque ritenersi soddisfatto. L’allenatore è solito adottare il modulo 4-3-3, con il bomber Domenico Vitiello, che ha trascinato finora i suoi compagni con tre gol e un assist in sei presenze, affiancato dal prezioso apporto di Giacomo Lattanzi (2 gol e 1 assist per lui) e di un altro nuovo acquisto, Mattia Alagia.

Appuntamento, quindi, alle ore 15 allo Stadio della Vittoria di Tolentino, per un derby marchigiano che promette spettacolo.