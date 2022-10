GROTTAMMARE – Per il diciassettesimo anno consecutivo la Perla dell’Adriatico fa da sfondo alla finale della specialità di atletica leggera. Prosegue dunque la tradizione del trofeo intitolato a Serafino Orlini, arrivato alla 51esima edizione, consacrandosi come una delle competizioni più longeve d’Italia.

Indetta della FIDAL e organizzata dall’ASD Centro Marica Solestà nella persona di Vincenzo Ferretti, la gara avrà luogo domenica 16 ottobre a partire dalle ore 8. Gli atleti si raduneranno intorno alle 7 in piazza Kursaal e il tratto di lungomare interessato sarà fino all’Hotel Roma.

Le categorie sportive sono: ragazzi, cadetti, allievi, junior, promesse, senior e master. Oltre 400 gli sportivi attesi.

Alessandra Biocca, assessore alla Sostenibilità ambientale e Salute, commenta così la competizione: “Ogni anno sono molto emozionata per questa manifestazione di rilevanza nazionale. Ringrazio Vincenzo Ferretti per l’impegno profuso. Sono sicura che da lunedì sarà già al lavoro per l’edizione del prossimo anno. La gara dona a Grottammare la possibilità di essere conosciuta e visitata in una veste sportiva”.

Il tratto di lungomare interessato dalla competizione sarà interdetto al traffico dalle 8 fino al termine della competizione, dopo le 14.