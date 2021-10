La lombarda ha vinto la 20 km femminile assoluta del Trofeo “Serafino Orlini”. Ad aggiudicarsi il titolo italiano nella 35 km maschile è stato Michele Antonelli, che per poco ha mancato il tempo minimo per i Campionati del Mondo

GROTTAMMARE – Con partenza e arrivo in Piazza Kursaal al Grottammare, si è svolta nella mattinata di oggi, domenica 24 ottobre, la 50^ edizione del Trofeo “Serafino Orlini” di marcia, valevole anche come 16° Trofeo “Simona Orlini” e come campionato italiano per la 35 km maschile assoluta e Promesse e per la 10 km Allievi maschi e femmine.

Ad aggiudicarsi la 20 km femminile assoluta è stata Nicole Colombi, che ha festeggiato tra le lacrime la vittoria che le assicura anche il pass per i Mondiali del prossimo anno.

La abbiamo intervistata al termine della gara: “Non so cosa dire, sono troppo contenta. Sono venuta qui a fine stagione, non avevo grandi aspettative, non pensavo di poter fare il minimo per i Mondiali, invece è successo. Festeggerò con una settimana di vacanza, poi mi concentrerò sulla 35 km di gennaio, che assegnerò il titolo italiano”. La campionessa lombarda ha poi commentato la passata stagione, non facile, e ha rivolto un saluto a tutti i cittadini grottammaresi.

A vincere il titolo italiano nella 35 km maschile è stato invece Michele Antonelli, che per poco ha mancato il tempo minimo per i Mondiali. Grande comunque la soddisfazione per lui.

Madrina dell’evento è stata la campionessa olimpica nella 20 km di marcia Antonella Palmisano.

Qui per tutti i risultati della manifestazione.

