SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 15 e domenica 16 ottobre il gemellaggio tra le città di San Benedetto e di Viareggio verrà ulteriormente rinsaldato. Una delegazione della località versiliese, capitanata dall’assessore al turismo Alessandro Meciani, raggiungerà la riviera delle palme, per partecipare ai festeggiamenti del Patrono San Benedetto Martire. Nella mattinata di sabato, al termine della cerimonia di consegna del Gran Pavese Rossoblù 2022, la delegazione toscana verrà ricevuta dal sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo ed è previsto uno scambio di doni, mentre nel pomeriggio il gruppo di viareggini visiterà il Parco Città di Viareggio, per poi spostarsi in via dei Trabaccolari e successivamente, dopo aver sostato in via Donne di Mare, verrà ricevuto al Circolo Nautico Sambenedettese nel corso della regata velica nazionale classi Ilca. Poi la delegazione viareggina salirà al Paese Alto dove, grazie all’interessamento e alla disponibilità dell’Associazione Amici del Paese Alto, verranno guidati a visitare il Torrione e l’Abazia di San Benedetto Martire, per poi cenare agli stand gastronomici e gustarsi anche lo spettacolo di cabaret. Domenica mattina, inoltre, ci sarà un incontro con Nicola Rosetti, figlio del marittimo Sergio Rosetti, scomparso nella strage della “Moby Prince” a Livorno, a cui verranno consegnate due pubblicazioni edite dall’associazione “Il mondo che vorrei”, nelle quali è ricordata la strage ferroviaria di Viareggio. Nel pomeriggio della domenica la delegazione ripartirà alla volta di Viareggio dove, il prossimo anno, si festeggerà la 150ma edizione del Carnevale, con una grande festa alla quale dovrebbe partecipare anche la città di San Benedetto del Tronto con un proprio gruppo di visitatori.