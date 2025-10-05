SAN BENEDETTO – Mercoledì 8 ottobre, in occasione delle festività patronali, si terrà la tredicesima edizione della “Camminata per San Benedetto Martire”, appuntamento ormai tradizionale per la comunità sambenedettese.

La camminata, della durata di circa un’ora, è aperta a tutti i cittadini, senza limiti di età. Si tratta di un’iniziativa non competitiva, pensata per promuovere partecipazione, benessere e senso di comunità.

L’evento è organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche APS, in collaborazione con il Comitato festeggiamenti San Benedetto Martire, l’Abbazia di San Benedetto Martire e il Comune di San Benedetto del Tronto.

La partenza è fissata alle ore 21 dal sagrato della Parrocchia di San Benedetto Martire. La partecipazione è libera e gratuita e non richiede alcuna iscrizione preventiva.