SAN BENEDETTO – Il 13 ottobre è una data memorabile per la città di San Benedetto del Tronto. E’ il giorno della festa patronale in cui storia, tradizione e cultura si mescolano dando vita alla celebrazione di colui che fu il fondatore della città, San Benedetto Martire, le cui spoglie sono custodite nella Chiesa omonima a lui dedicata nel Paese Alto.

Ed è proprio da lì che parte l’omaggio che la U.S. Sambenedettese ha voluto tributare al Santo, nel giorno dell’anniversario del suo martirio, per concluderlo con la mostra a in suo onore alla Palazzina Azzurra, “Buono, Bello e… Benedetto” di Paolo Consorti.

Il ciclo di opere del poliedrico artista sambenedettese, tornato nella sua città natale dopo 25 anni, contestualizza la figura del Santo nell’epoca attuale come simbolo vivente che abita lo spazio urbano in una dimensione sospesa tra realtà e metafora.

Il Santo non è semplice soggetto iconografico, ma una presenza animata, interprete di una visione profonda che mescola ironia e devozione, tradizione e attualità. Sotto la guida di Consorti, i calciatori della Samb hanno esplorato la polivalenza semantica delle opere presenti e dialogato con l’artista lungo il percorso espositivo, culminato con la consegna del gagliardetto rossoblù a Consorti.