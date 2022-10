SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’A.S Sambenedettese comunica che dalle ore 15 di mercoledì 12 ottobre 2022 sarà attiva la prevendita per la gara di campionato Tolentino-Sambenedettese, in programma domenica 16 ottobre, alle ore 15.00, allo stadio della Vittoria di Tolentino.

I tagliandi per il settore OSPITI saranno acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket al prezzo di euro 10 + diritti di prevendita, per gli Under 14 l’ingresso sarà omaggio. La prevendita per il settore ospiti sarà attiva fino alle ore 13 di domenica 16 ottobre, il botteghino ospiti il giorno della gara resterà chiuso.