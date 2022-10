SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Esordio amaro in panchina per il nuovo tecnico Fabio Prosperi. I rossoblu cadono in casa contro il Pineto, decisivi un rigore molto dubbio e due disattenzioni difensive. Nel post gara abbiamo intervistato i due allenatori, Fabio Prosperi e Daniele Amaolo, e l’attaccante Njambé Moussdja autore di una doppietta. Di seguito le nostre interviste.

Prosperi: “Risultato estremamente negativo, fino al rigore avevamo fatto una discreta partita. Poi gli episodi del secondo tempo ci hanno condizionato. Per me la risposta è stata più che positiva, ma dopo il 2-0 è stata dura tenere un atteggiamento adeguato in campo. Lavorando durante la settimana ho scelto questa formazione: non penso che abbia offerto una brutta prestazione, c’è da migliorare ma siamo stati condizionati dagli episodi. Il Pineto ha vinto, complimenti a loro ma noi dobbiamo crescere”.

Amaolo: “È un risultato importante per noi, la Samb ha fatto un buon primo tempo e meritava di più ma nel secondo tempo siamo stati cinici. Dove puà arrivare la Samb? Arriverà in fondo, ha un organico importante e con Prosperi avrà un’idea di gioco e si giocherà il campionato fino alla fine, il percorso è ancora lungo”.

Moussadya: “Sapevamo fosse un campo difficile, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e mi son fatto trovare pronto. Penso di poter migliorare molto, a parte i gol segnati posso fare meglio sul lato tecnico. Maio e Allegretti son giocatori forti, in allenamento mi danno consigli e cerchiamo di giocare uno per l’altro. È ancora presto per parlare di classifica, dobbiamo pensare a migliorare”