FERMO- Si inaugura il 15 e 16 ottobre la nuova stagione teatrale del teatro dell’Aquila di Fermo, promossa dal Comune di Fermo con l’AMAT e con il contributo della Regione Marche e del Ministero della Cultura.

Ad aprirla saranno Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli e Lucia Poli con Servo di scena di Ronald Harwood per la regia di Guglielmo Ferro, grande inno d’amore per il teatro. Il 26 e il 27 novembre sarà, invece, la volta di Arturo Cirillo e l’indimenticabile storia d’amore di Cyrano nello spettacolo prodotto da Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione / Teatro Nazionale che vedrà in scena Arturo Cirillo con Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Valentina Picello, Giulia Trippetta, Giacomo Vigentini.

Il 21 e 22 dicembre sarà sul palco un intramontabile classico di Tennessee Williams La dolce ala della giovinezza interpretato da Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni, con la regia di Pier Luigi Pizzi, che si avvale della traduzione di Masolino d’Amico. Il compleanno, una delle pièce più apprezzate e rappresentate di Harold Pinter, con la regia di Peter Stein, sarà portata in scena il 7 e l’8 gennaio da Maddalena Crippa, Alessandro Averone e Gianluigi Fogacci, affiancati da Fernando Maraghini, Alessandro Sampaoli, Elisa Scatigno. Toccherà, invece, a Vlad Dracula il 25 e 26 febbraio, che, nato dalla volontà di Ario Avecone, sarà interpretato da Christian Ginepro, Arianna Bergamaschi e Giorgio Adamo.

L’8 e il 9 marzo Nancy Brilli e Chiara Noschese saranno le protagoniste di Manola di Margaret Mazzantini, con la regia di Leo Muscato; il 12 e 13 marzo salirà sul palco un cast al femminile per la commedia Fiori d’acciaio di Robert Harling, affidata all’interpretazione di Tosca D’Aquino, Rocío Muñoz Morales, Martina Difonte per la regia di Michela Andreozzi e Massimiliano Vado, mentre il 18 e 19 marzo sarà la volta di Meglio stasera. Quasi-one man show con Stefano De Martino nel suo primo sorprendente spettacolo live diretto da Riccardo Cassini insieme agli otto orchestrali della Disperata Erotica Band. Ambientato in una comunità di immigrati siciliani a Brooklyn, Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller chiuderà la stagione fermana il 29 e 30 aprile con Massimo Popolizio, che ne firma anche la regia, in scena con Valentina Sperlì, Raffaele Esposito, Michele Nani, Gaja Masciale, Felice Montervino.

Un appuntamento fuori abbonamento l’11 marzo, in collaborazione con Best Eventi, con Francesca Michielin che torna nei teatri con il suo nuovo tour Bonsoir! MICHIELIN10 a teatro.

Dal 9 ottobre sono in vendita i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione 2022/2023. La vendita dei tagliandi si svolge presso la biglietteria del Teatro (0734 284295) tutti i giorni (tranne lunedì) dalle ore 16.30 alle ore 19.30; giovedì, venerdì, sabato anche dalle ore 10 alle ore 13. La vendita dei biglietti è attiva anche on line su www.vivaticket.com.

Per informazioni: AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net.