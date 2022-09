TESTA 6 Per porre fine alla sua imbattibilità ci è voluto un eurogol di Defendi, non poteva nulla.

PETRINI 6 Non commette sbavature e gioca una partita ordinata.

SENSI-PASSALACQUA 6,5 Solidi in fase difensiva, non concedono quasi nulla ai giallorossi, Defendi per segnare deve inventarsi una magia.

PASQUALINI 6 Rientra dopo l’infortunio e si comporta bene in fase difensiva.

D’ALESSANDRO 5,5 Non trova le giuste geometrie a centrocampo e finisce ingabbiato nelle maglie avversarie. Per questo sbaglia alcuni passaggi.

PIETROPAOLO 6 Cerca di allargarsi sulla fascia per cercare più spazi. Qualche buon cross.

PACCHIOLI 6 Tanta corsa per il classe 2004 che non si risparmia nel pressing e aiuta anche in fase difensiva.

VERDESI 6 Non la sua partita più brillante, ma si spende sempre a servizio della squadra. Esce per Spagna.

BATTISTA 6,5 Sempre pericoloso con la sua velocità e i suoi dribbling.

FALL 5 Spreca due grandi occasioni di testa che potevano consentire al Porto di ribaltarla.

CIAMPELLI 6,5 Azzecca i cambi, soprattutto quello di Caprioli che riacciuffa la partita.

Dalla panchina:

CAPRIOLI 7 (dal 55’) Entra e segna un altro gran gol su punizione dalla sua mattonella.

SPAGNA 5 Entra ma non ha l’impatto che il mister sperava.

ROSSI 5,5 Rileva uno stanco Battista ma non riesce ad incidere.

ROVINELLI s.v. Entra nel finale.

NAPOLANO s.v. Ritrova il campo solo negli ultimi minuti dopo il lungo infortunio. Lo vedremo meglio nelle prossime uscite, ma il suo ritorno in campo vale tantissimo, anche psicologicamente per le difese avversarie.

Mezzo passo falso per il Porto d’Ascoli che torna dalla trasferta molisana dopo essersi diviso la posta col Termoli, ancora a zero punti prima della partita di oggi, che riesce dopo 4 giornate a muovere la classifica. L’impressione è tuttavia, come ha detto mister Ciampelli, che i 3 punti con un po’ più di lucidità si potessero trovare in rimonta. Per la prima volta in questo campionato, l’estremo difensore Testa è costretto a raccogliere il pallone all’interno della propria rete, fino ad oggi sempre inviolata, ma c’era ben poco da fare sulla splendida rovesciata di Defendi al 39’, un giocatore con un lungo trascorso in Serie B che ha confermato ancora una volta la sua classe nonostante l’età. I ragazzi di Ciampelli faticano a concretizzare il buon volume di gioco, nonostante il buon approccio mentale alla gara. La svolta arriva nella ripresa, quando il mister manda in campo il neo acquisto Caprioli. Il classe ’92 ripaga la fiducia dell’allenatore pochi minuti dopo con una punizione perfetta su cui Merelli non arriva, segnando così il definitivo 1-1 ed il suo secondo gol personale in maglia orange dopo quello all’Avezzano in Coppa Italia (anche in quel caso peraltro sempre da calcio piazzato). Nel finale Fall sbaglia due occasioni per completare la rimonta, entrambe di testa, gol che di solito lui non sbaglia. Porto d’Ascoli che sale ora a quota 8 in classifica e rimane ancora imbattuta in campionato, in una gara simile a quella vista col Roma City, dove forse si poteva osare di più. Anche se in Serie D, specialmente in un girone così equilibrato dove attualmente nessuna sembra prendere il largo, un punto in trasferta è bene tenerselo stretto.