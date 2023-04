TESTA 6,5 Sicuro in tutte le uscite in presa alta. Incolpevole sui gol.

ZOBOLETTI 7 Gioca braccetto di destra nell’inedita difesa a tre, appare a suo agio nel nuovo ruolo.

PASSALACQUA 7 Qualche appoggio sbagliato in fase di impostazione ma sempre sicuro su Njambè, che non vede mai la porta.

ROVINELLI 7+ Segna un gol difficilissimo, attaccando bene il primo palo e girando in rete di testa da posizione angolata. Nel finale l’arbitro gli fischia un rigore contro che lascia più di un dubbio.

PASQUALINI 6,5 Ottima prestazione sulla fascia e attento in fase difensiva. Sul suo lato il Pineto rimbalza per tutta la partita.

PETRINI 7+ Una delle migliori prestazioni stagionali. Una spina nel fianco della difesa abruzzese, sia in fase offensiva sia quando c’è da difendere.

ROSSI 6,5 Schierato davanti alla difesa ingaggia un duello duro ma corretto col n.8 avversario Lo Sicco. Corre tantissimo.

EVANGELISTI 7+ Ritrova la titolarità e si inventa un filtrante da fantascienza che mette Clerici davanti alla porta per l’1 a 2. Ritrovato.

CLERICI 7+ Fatica per 44 minuti, poi da vero attaccante mette in porta il primo pallone pericoloso che riceve in area. Gol meritato, che gli fa bene.

NAPOLANO 6,5 Disegna ottime trame e cerca sempre di verticalizzare. Stanchissimo, lascia il posto a Battista.

SPAGNA 6,5 Difende palla spalle alla porta e si sacrifica nel pressing. Non ha occasioni pulite ma si ritaglia sempre il suo spazio.

BOGLIARI 7 Passa al 3-5-2 ed ingabbia il Pineto per 2/3 di partita, impedendogli di fare ciò che gli riesce meglio, ovvero attaccare per vie centrali. Di fatto, dopo il gol, di occasioni nitide ne ha concesse poche, considerando che di fronte c’era una squadra con mezzo piede in Serie C, può ritenersi ampiamente soddisfatto della prestazione del gruppo.

Dalla panchina:

VERDESI 6,5 Non si risparmia nel pressing e insidia gli avversari con la sua freschezza.

D’ALESSANDRO 6,5 Fa buon filtro a centrocampo e aiuta i difensori.

BATTISTA 6,5 Ha una bella possibilità su contropiede ma non riesce a calciare. Si guadagna molti falli per far scorrere il cronometro.