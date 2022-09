PORTO SAN GIORGIO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Fermo hanno denunciato una donna 50enne, residente nell’ascolano, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

La donna, alla guida di una Mini Cooper, era rimasta coinvolta in un incidente in Via Pascoli, a Porto San Giorgio. In auto con lei c’era il figlio minore: entrambi non hanno riportato danni fisici dopo l’urto.

Dalla ricostruzione della dinamica è emerso che la 50enne, dopo aver fatto la spesa presso un vicino supermercato, si era messa alla guida della sua autovettura ma, appena uscita dal parcheggio, aveva perso il controllo del mezzo e si era schiantata contro il muro di recinzione di una lavanderia.

Sottoposta dai militari alla prova con l’etilometro, la donna era risultata positiva con il tasso alcolemico di 2 g/l, il quadruplo del consentito dalla legge.

È stata quindi denunciata dagli uomini della Benemerita alla Procura Fermana, per guida in stato di ebbrezza alcolica: contestualmente, le è stata ritirata la patente di guida, poi sospesa per un anno dalla Prefettura di Fermo. Il veicolo, inoltre, le è stato sequestrato e confiscato. I Carabinieri hanno infine affidato il minore a suo padre.